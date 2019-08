Unai López: «Hemos sufrido, pero hemos hecho un buen trabajo» Unai López no quiere dar por hecho que formará parte de los titulares de Garitano. / J. E. El centrocampista del Athletic ha asegurado que se toma con «tranquilidad» la titularidad de este sábado en Londres ante el West Ham EL CORREO Sábado, 3 agosto 2019, 21:49

El centrocampista del Athletic Unai López aseguró que se toma con «tranquilidad» la titularidad de este sábado en Londres ante el West Ham en lo que pareció un ensayo de Gaizka Garitano de cara al debut liguero ante el FC Barcelona, ya que «el año pasado en pretemporada también parecía que habían cambiado las cosas y luego fue un año duro» para él. «Estoy tranquilo. Sé que tengo que trabajar más que nunca para jugar porque es mi objetivo y el de cualquier jugador y en ello estoy. Trabajando para ser mejor día a día y poder ayuda al equipo lo máximo posible«, dijo el centrocampista donostiarra, autor del primer tanto del partido de hoy con la ayuda de un rival.

«Yo disparo a que a vaya al bulto, a que vaya un poco a puerta. No consigue despejarla bien el central y entra», relató el tanto que abrió el marcador del empate a dos con el que terminó el choque antes de que el Athletic se impusiese en la tanda de penaltis. Unai admitió que su equipo «ha sufrido un poco», pero también cree que ha «hecho un trabajo fenomenal y ha conseguido ganar en la tanda de penaltis« a »un equipo bueno de la Premier League, que empieza la semana que viene la competición y que está muy rodado«.

«Nos han hecho sufrir y hemos tenido un rato malo en el que nos han empatado el partido, pero hemos hecho un gran trabajo todos para conseguir la victoria», añadió un Unai muy centrado en el trabajo defensivo al que le obliga jugar en el doble pivote.

«Creo que son labores que sé hacer y que tengo que hacer, me estoy empleando a fondo en ello porque el mister me lo pide», desveló, sin querer dar como seguro su puesto en el once titular ante el Barcelona aunque la sensación sea que puede ser así. «No tengo ni idea, esas son preguntas que tiene que responder Gaizka. Ha puesto un once, pero estamos muchos en plantilla, todos trabajamos bien y cualquiera puede competir en el primer partido de liga«, comentó queriendo tomarse la cosas »con tranquilidad«.