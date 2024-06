Unai Simón desvela cómo se prepara para los penaltis

Silvia Osorio Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 17 de junio 2024, 13:57 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Unai Simón se estrenó en la Eurocopa 2024 con una notable actuación. Entre sus decisivas acciones, el portero del Athletic detuvo un penalti en el minuto 80 a favor de Croacia que podría haber supuesto el 3-1 en el marcador. El guardameta vitoriano protagonizó una gran estirada para frustrar el lanzamiento de Petkovic.

Su actuación en el penalti, en el primer partido ante Croacia, pero también en anteriores contiendas con La Roja, ha sido motivo de interés en la rueda de prensa que el cancerbero rojiblanco ha ofrecido este lunes. Tras la pregunta de un medio, Simón ha desvelado cómo se prepara para parar penas máximas.

El trabajo previo de visionado de vídeos es fundamental: «Ver a rivales, entender donde pueden tirar y antes de cada partido, tener un lado pensado con cada lanzador. El otro día, lanzó Petkovic y tenía claro que iba a tirar a mi derecha. Y si lo llega a cambiar, pues para la 'cazuela'. Tampoco tiene mucho más misterio», ha explicado.

😱 Bienvenidos a la locura de Berlín.



¿Penalti? de Rodri, lo para Unai Simón, gol de Petkovic al rechace; finalmente anulado. #EURO2024



¿Te parece bien arbitrada toda esta jugada? #EuroRTVE pic.twitter.com/wVte1OVYQW — Teledeporte (@teledeporte) June 15, 2024

En otros partidos, Simón ha demostrado su compañerismo y ha ofrecido sus consejos a otros cancerberos en los lanzamientos desde los 11 metros. Como ocurrió el pasado 6 de abril en La Cartuja cuando el Athletic conquistó la Copa. No fue tarea fácil levantar el título y hubo que esperar hasta el último suspiro, hasta una agonizante tanda de penaltis en la que Agirrezabala, el portero suplente del conjunto vizcaíno, brilló en su actuación bajo palos. Simón le dio las pistas que en ese momento creía convenientes y acertó de pleno.

«¿Qué? ¿El mismo pie?», le preguntaba el joven Agirrezabala, según han recogido las cámaras de Movistar. «Yo lo que hago es que me apoyo algo aquí (hace el gesto de llevar el cuerpo sobre un lado) y luego hago así y me tiro», señala en referencia a hacer un amago de cambiar el lado al que tirarse. y remata: «Tu estás 'buf, no aguanto'... si no a tu lado, ¡muere! ¡Y ya está! ¡Y ya está!», le arengó el guardamenta de La Roja, acostumbrado a la presión en este tipo de situaciones.