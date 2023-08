Unai Simón: «Nos duele que se diga que no somos ambiciosos. El objetivo es Europa»

Unai Simón se ha convertido hoy en el primer integrante del Athletic que ha hablado claramente de Europa como objetivo, una meta que tanto su entrenador como sus compañeros habían esquivado. Fue un propósito que el año pasado el presidente, Jon Uriarte, puso sobre la mesa junto al entrenador, Ernesto Valverde, y el capitán, Iker Muniain. Pero esta campaña, el máximo dirigente ha cambiado de estrategia y la rueda de prensa sobre objetivo no se ha convocado.

«Sinceramente, no creo que hace falta que nadie venga a decir dónde tenemos que estar y lo que tenemos que hacer, sino que lo tenemos que demostrar en el campo todos los días. Se trata de ser ganadores en el campo», ha concluido el portero internacional después de ser cuestionado sobre la ruedad de prensa sobre objetivos convocada por el club el año pasado y que esta temporada ha desaparecido.

Antes había dejado claro que es un jugador muy ambicioso y que pone el listón alto. «Todo el mundo sabe que el objetivo de esta plantilla es alcanzar esos puestos, estar en Europa». Y ha añadido rotundo: «Los años anteriores en los que no se hizo el speech del presidente, entrenador y capitán dentro del vestuario teníamos esas ganas, ese objetivo. Si no se ha hecho este año es por algo que se ha considerado de esa manera, pero nosotros dentro del vestuario lo sentimos igual».

A Simón le molesta mucho que haya quien crea que el vestuario del Athletic está formado por un grupo de jugadores acomodados que se conforman con un buen pasar. «Somos ambiciosos, aunque la gente o vosotros en prensa podáis decir que no somos ambiciosos, que no somos ganadores, que somos unos conformistas. Todas esas cosas a nosotros nos duelen», ha indicado rotundo.

Y llegado a este punto ha sido querido concluir. «Me toca bastante las narices que gente que no entiende el Athletic o no entiende este fútbol hable de esta manera. Nosotros somos ambiciosos y ganadores. Y queremos conseguir las mejores cosas para este club. No me gusta que nos tachen de cosas que no somos».