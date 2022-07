Unai Simón trabaja al margen por una lesión en el hombro

Unai Simón se ha ejercitado esta mañana en Lezama al margen de sus compañeros por una lesión en el hombro derecho. Así lo ha confirmado el Athletic en un escueto comunicado publicado en su página web. «Unai Simón padece una tendinopatía del supraespinoso en su hombro derecho. En los próximos días realizará un trabajo adaptado a esta patología y quedará pendiente de evolución».

El club no aclara el tiempo de baja ni el alcance de la lesión, aunque todo apunta a que Simón se subirá mañana al avión que llevará a la plantilla de Valverde al primer 'stage' de pretemporada en Alemania. No es la primera vez que el hombro trae por la calle de la amargura al internacional español. La pasada temporada regresó de la Supercopa disputada en enero en Arabia con unas molestias que arrastró durante varios meses que no le impidieron seguir jugando. Tras cometer un fallo en la derrota ante el Celta, el 17 de abril, Marcelino le mandó un recado. «Tiene una molestias en el hombro pero sí juega es porque está apto. Y si encaja gol no es por las molestias en el hombro. Excusas las justas para todos. El entrenador nunca las pone y el jugador nunca las tiene que poner», dijo el asturiano el mismo día que afirmó que «la mentalidad de Iñigo (Martínez) es ganadora y es algo que no tenemos en exceso».

Apenas tres días después de aquellas declaraciones el técnico de Careñes volvió a referirse a las dolencias de Simón. «El hombro es una parte fundamental en un portero», dijo antes de añadir que el guardameta internacional del Athletic está rindiendo a un nivel «aceptable, pero mejorable».

Agirrezabala también sufrió lesiones en el hombro

Unsi Simón no es el único portero del Athletic que ha tenido lesiones en el hombro. La pasada temporada fue Julen Agirrezabala el que se ausentó durante un mes por un «esguince leve en la articulación acromio-clavicular izquierda», según rezó el parte del club. Esta semana, el jefe de los servicios médicos Josean Lekue tranquilizó sobre el estado del joven guardameta donostiarra, aunque el doctor se refirió a su otro brazo. «Julen tuvo un problema de tipo subagudo en su hombro derecho que seguimos estando encima de él, pero en principio no debe plantear ningún problema desde el punto de vista de sus prestaciones».