Athletic Unai Simón: «No vi la semifinal Betis-Rayo; no soy de ver partidos por la tele» El portero respeta la decisión de Marcelino de dejarle en el banquillo en la Copa igual que cuando le pone de titular en la Liga

Que el Athletic haya elegido a Unai Simón para la rueda de prensa previa al partido de Liga del lunes contra el Levante es una forma de alejarse de la eliminación copera. El meta alavés no jugó en Mestalla ante el Valencia. De hecho, no ha intervenido en la Copa. Titular habitual en el Athletic y en la selección española, Simón acepta esa suplencia sin levantar la voz. «No es un decisión mía. Claro que me gustaría jugarlo todo, pero es lo que decide el entrenador y lo respeto igual que cuando juego yo», señaló.

La Copa es ya parte del pasado. De hecho, Simón ni siquiera vio por televisión la otra semifinal, la que enfrentó al Betis y al Rayo Vallecano. «No la vi. No soy mucho de ver fútbol por televisión», se sinceró. Y lo explicó así: «Si hubiéramos ganado al Valencia, tampoco lo habría visto. Yo me centro en lo mío. Si hubiera jugado el Levante esa semifinal sí lo habría seguido por la tele porque es el próximo rival que nos toca».

«Obsesionarnos -continuó- con la eliminación copera sería echarnos piedras sobre nuestro tejado». Aun así, las preguntas siguieron centradas en ese doloroso pasado reciente. «Ha sido un golpe duro, pero ya hemos tenido tiempo suficiente para asimilarlo. Hay que pensar en la Liga. Cuando eras chaval y perdías, pasabas tres semanas de luto. Ahora no se puede. Hay que dar el cien por cien en todos los partidos».

Sobre el gol que marcó Guedes, que fue decisivo, Simón lo definió como «una genialidad del delantero». Julen Agirrezabala, titular esa noche, no pudo pararlo. «Tenía mucha gente por delante, lo que complicaba la visión del portero. Los goles siempre son parables, pero era muy difícil», zanjó. Simón confiesa que lo pasa «peor» cuando está en el banquillo porque «por mucho que animes dependes de los que están jugando».

Al Athletic le toca de nuevo recomponerse anímicamente tras una desilusión en la Copa que se une a las dos finales perdidas la pasada campaña. «Esta nueva generación de chavales no habíamos vivido una situación así. Perdimos el título con el Barça y con la Real, que fue más complicado de digerir. Aprendemos de todo eso. Nos duele, pero el lunes viene la competición en la que podemos aspirar a Europa. Saldremos a darlo todo», animó.

Como buen portero, trataba de despejar las preguntas sobre la Copa para centrarse en la Liga, aunque sin poder evitarlas. Cuando le pidieron que hiciera un análisis del encuentro del miércoles pasado con el Valencia, lo resumió así: «El equipo hizo un partido completo, con una buena primera parte. El gol no lo esperábamos. Era su primer tiro. En la segunda mitad tiramos más de corazón. Nos faltó calma, pero las ansias nos pudieron. Es algo normal. Son las ganas que tenemos de lograr un título».

El Levante, un rival en alza

Y recordó que esta Copa deja la «ilusión» que han generado entre los aficionados las victorias frente al Barcelona y el Real Madrid. Evita el pesimismo. «Sé que la Copa nos encanta. Somos coperos. Nos han eliminado, pero la temporada no termina ahí. Nuestro objetivo desde el inicio es entrar en Europa. Tenemos que hacer un fortín de San Mamés en los siete partidos que quedan en casa», se propuso.

Así aspira a recortar los siete puntos que separan al Athletic de los puestos europeos. «Podemos recortar esa desventaja. Ya lo hemos hecho antes», recordó. El primero de esos duelos es el lunes contra el Levante, un rival en la zona de descenso. «Pero viene en una buena dinámica. Propone un fútbol directo, bonito. Han tenido mala suerte en muchos partidos. Nos va a exigir mucho en defensa», avisó Simón, que recuperará la titularidad.