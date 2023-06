Unai Simón pidió la camiseta a Vinicius para una «niña que estaba en estado crítico»

Unai Simón pidió la camiseta a Vinicius tras el último partido de Liga entre el Real Madrid y el Athletic. Aquel gesto fue interpretado como un reconocimiento del brasileño al alavés por su apoyo en contra de los ataques racistas que sufrió el jugador blanco.

Sin embargo, el portero del Athletic ha explicado hoy lo sucedido. No tenía nada que ver con su apoyo a Vinicius. El motivo estaba en un gesto de gran humanidad del portero. «El tema de la camiseta fue un tema aparte. Me la pidió un amigo para una niña que estaba hospitalizada, que estaba ya en un estado crítico. Me dijo que la camiseta de Vinicius era lo que más ilusión le hacía en esta vida. Se la pedí», ha explicado en una rueda de Prensa con España en Las Rozas.

Eso sí, Simón ha insistido en su condena enérgica al racismo. «Es un tema que debemos solventar cuanto antes», ha demandado.

También ha mostrado su apoyo al portero del Deportivo Mackay, atacado en redes sociales con crudeza por sus errores en el partido en el que el cuadro gallego se quedó sin ascenso en Castellón. «Le doy todo mi apoyo. Sufrimos acoso muchas veces. Por ser personajes públicos no da derecho a todos los comentarios que nos hacen. No se merece esta situación».