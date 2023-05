Unai Simón sobre los insultos racistas a Vinicius: «Hay comentarios que no se deben aguantar» El portero del Athletic se muestra muy tajante en su apoyo al madridista: «Entiendo que hay momentos en los que jugadores como él estallen»

Unai Simón ha sido este martes muy rotundo al pronunciarse sobre los episodios de racismo que se dan en el fútbol español y que tienen a Vinicius como su última víctima. «No deberían ocurrir estas cosas. Podemos aguantar ciertos comentarios como que soy malo o tuercebotas, pero hay otros que no se pueden permitir y no se deben aguantar. Entiendo que jugadores como Vinicius llega un momento en el que estallen. Estoy seguro de que Vinicius no quiere actuar de esa manera, pero llega un momento en el que se satura»

Simón ha ido incluso más allá en su reflexión. «Lo vemos aquí en categorías inferiores, en chavales de Basauri, de Santutxu que seguramente sufren el mismo acoso y el mismo racismo como el que sufre Vinicius y otros jugadores del fútbol profesional». El portero internacional no ha circunscrito la cuestión a los estadios de Primera. «Es un problema de la sociedad. Ocurre en todos los lados. No entiendo por qué pasa y habría que erradicarlo cuando antes».