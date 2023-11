Unai Simón, cada vez más grande

Jon Agiriano y Josemi Benítez Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Siempre es un ejercicio complicado, muy expuesto, hasta sospechoso, hacer cálculos sobre los puntos que podría haber sumado un equipo y no sumó, como hizo Mikel González en su valoración de la pasada campaña, o sobre aquéllos que se han conseguido gracias a la intervención de un jugador concreto. En el fútbol, sin embargo, no es posible desterrar algunas costumbres, ni siquiera cuando somos conscientes de que tienen una fuerte carga especulativa. En los momentos de crisis, por ejemplo, es muy raro que los entrenadores no se refieran alguna vez a los puntos que su equipo debería tener si los árbitros hubieran hecho justicia.

De la misma manera, los periodistas y los aficionados continuamos hablando de porteros «que dan puntos». Con esta expresión calificamos de forma elogiosa a los guardametas que son capaces de marcar la diferencia en los partidos. Y no sólo en uno o dos -cualquiera puede tener una actuación brillante- sino de forma regular. Es decir, justo lo que está haciendo esta temporada Unai Simón, cuyo rendimiento está siendo sobresaliente. Su nivel siempre ha sido alto, pero comienza a ser el de los porteros que han marcado una época en el Athletic y también en la selección. Hay que remontarse a Zubizarreta, es decir, casi cuarenta años atrás, para encontrar en la portería rojiblanca un inquilino tan diferencial. Autoridad Desde que debutó en el Athletic, el portero de Murgia siempre ha destacado por su calma y por la autoridad que transmite a sus compañeros. Juego aéreo Unai Simón abarca mucha portería y es un valor seguro en los balones por alto que llegan al área del Athletic. Calidad Penaltis como el que le paró a Aspas en el último partido son un compendio de virtudes de un portero. Su mejor arma El guardameta rojiblanco es, sin duda, uno de los mejores del mundo parando con los pìes. Ha salvado así muchos goles. Si la pasada temporada todavía quedaban algunos escépticos, los escasos errores del alavés provocaban un cierto runrún en las gradas y Aguirrezabala se presentaba como una alternativa tan válida que la venta de Simón parecía una posibilidad muy a tener en cuenta, el escenario ha cambiado por completo. El rendimiento que viene mostrando desde la pasada Liga de Naciones y en todo lo que se lleva de campeonato ha terminado con las discusiones. Ya no hay ningún debate. Al contrario, lo que hay es unanimidad sobre el lujo que supone para el Athletic tener un portero de la categoría y el extraordinario compromiso con el club de Unai Simón. Desde el principio Ya en el estreno de Liga, dejó su sello y anticipó lo que estaba por venir. El arquero rojiblanco no pudo evitar la derrota, pero evitó tres goles, dos de ellos a Vinicius, que hubieran hecho mucho más indigesto el resultado. En el siguiente partido, en El Sadar, Simón estuvo perfecto. Se encargó de desbaratar todas las opciones de remontada de Osasuna con tres grandes intervenciones, la primera en un mano a mano con Rubén García en el minuto 29, la segunda en un cabezazo de David García en el 49 y la tercera en un chutazo a Arnaiz en el 75. En Pamplona, Simón podría haber recordado a Dante y haber colgado en su portería una inscripción similar a la de la Puerta del Infierno. «Perded toda esperanza vosotros los que os acercáis aquí». Realidad El rendimiento del portero rojiblanco ha terminado con cualquier debate sobre su figura. Es un lujo. En la victoria contra el Betis fue muy importante la exhibición de reflejos del arquero rojiblanco para desviar un remate de Paredes en propia puerta en el minuto 55 con 2-2 en el marcador. Ante el Mallorca, el Cádiz y el Almería tuvo menos trabajo que un quiosquero en la Antártida, pero tanto contra el Alavés como ante el Getafe brilló justo cuando debía hacerlo. A Kike García le birló el que hubiera sido el 1-1 en el minuto 69 y a Mayoral le hizo lo mismo en el 22. En ambos casos, con sendas paradas con el pie, una de las armas que mejor maneja. Protagonismo El Athletic ha entrado en una dinámica de partidos locos en la que Simón es todavía más necesario. Los cuatro últimos partidos han visto una versión de Simón que cualquier día de estos acabará provocando una canción en su honor, un poco al estilo de la que se dedicó a Iribar tras la final de Copa de 1966. Si los rojiblancos aguantaron al Barcelona hasta el minuto 80 con empate a cero fue gracias a dos paradones espectaculares, uno a Fermín en el minuto 14 y otro, este por partida doble, a Joao Félix y de nuevo a Fermín en el minuto 57. Al Valencia le retrasó en dos ocasiones el empate a uno con intervenciones impecables a Duro y a Amallah, en Villarreal intimidó a Sorloth lo suficientemente como para hacerle fallar un mano a mano clarísimo que hubiera sido el 1-1, y ante el Celta, entre otras cosas, detuvo a Aspas el penalti que hubiese significado el 3-4. Unai Simón detiene el penalti a Aspas y evita el 3-4 del Celta L. Lazkano Unai Simón, en fin, está siendo una bendición para el Athletic. Ahora que están tan de moda los 'influencers' de las redes sociales, y nos encontramos con personajes muy curiosos cuyas opiniones sobre cualquier tema tienen tantos seguidores, podríamos hablar de los jugadores más 'influencers'. En el caso del arquero de Murgia su carácter decisivo se va acentuando ahora que el equipo de Valverde ha entrado en una dinámica de partidos locos, descamisados, con goles y ocasiones en las dos porterías; partidos que suelen decidirse, casi siempre, por la superioridad en la pegada o en el portero. Y en esto el Athletic tiene ventaja. En fin, que la figura de Simón ha crecido ya hasta tal punto que habrá que ver si Valverde mantiene esta temporada su controvertida decisión de dar la titularidad a Aguirrezabala en todas las eliminatorias de Copa e incluso en algunos partidos de Liga.