El 1x1 del Athletic-Almería. Dani García, el más destacado. ¿Y para ti, quién es el mejor?

Williams

Delantero

No dejó de intentarlo y de buscar su gol, pero no era su día. Nada más arrancar la segunda parte robó un balón cerca del área pero su remate salió fuera. Luego se encontró con el guardameta visitante y en el descuento también se estrelló con Maximiano, quien le sacó un buen disparo en el minuto 93. Trabajo no faltó, pero sí el acierto.