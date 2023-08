El 1x1 del Athletic-Betis: Vesga, el mejor

Lekue

Defensa

Salió de titular en el lateral derecho por la lesión de De Marcos. Una vez más, no anduvo fino. Empezó con un buen centro, pero luego no consiguió poner balones en condiciones en el área. Trató de vigilar su parcela y se preocupó más de no equivocarse que de aportar cosas al equipo, sobre todo en ataque. Necesita dar un paso adelante.