El uno a uno del Athletic-Betis: Sancet, el mejor

Sancet

Centrocampista

Hizo un buen partido el navarro, que con sus fallos y sus aciertos no dejó de ser vertical y de buscar el gol que no llegó. Recibió buenos balones de Iñaki Williams pero no logró batir a Bravo. Le atrapó un gran cabezazo y luego probó fortuna desde fuera del área, pero su remate se estrelló en el larguero. Acabó vacío.