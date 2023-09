El 1x1 del Athletic-Getafe. Williams, el más destacado. ¿Y para ti? Vota tú al mejor del partido

Berenguer

Delantero

Lo intentó el navarro y no dejó de correr por su banda. Probó fortuna desde fuera del área que salió fuera. Dio una patadita innecesaria a un defensor del Getafe, que le había empujado previamente, sin el balón de por medio. Por fortuna no hubo revisión de jugada. Se vació por el costado izquierdo, pero no generó mucho peligro. Fue sustituido por Muniain.