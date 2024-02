Yuri, el MVP del partido. Y para ti, ¿quién ha sido el mejor de los rojiblancos?

Williams

Delantero

No tuvo su mejor noche el atacante rojiblanco, quien dispuso de un par de buenas ocasiones pero no acertó ante Rajkovic. Recibió un buen pase de Sancet que remató fuera y luego no supo resolver el uno contra uno frente al portero serbio. Tampoco estuvo excesivamente hábil con el balón y no encontró sus mejores sensaciones. ¿Lo peor? Que se retiró con molestias.