Guruzeta, el MVP del Athletic-Rayo. Y para ti, ¿quién ha sido el mejor de los rojiblancos?

De Marcos

Defensa

El capitán no paró de sumarse al ataque y de ofrecerse como apoyo a los atacantes. Abajo solventó todo con oficio y sin problemas, bien apoyado por Iñaki Williams. Algunos centros no le salieron como le hubiera gustado, pero no dejó de aportar en la parcela ofensiva y de dar una salida a sus compañeros.