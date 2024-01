Unai Simón, el MVP de los rojiblancos. Y para ti, ¿quién ha sido el mejor?

Unai Gómez

Centrocampista

Salió en el once inicial por detrás de Villalibre. En una mala primera parte del equipo, el de Bermeo fue de los pocos que intentó jugar, presionar, proponer y meter intensidad. No siempre consiguió lo que buscaba, pero jamás dejó de intentarlo. Abarca mucho campo y no se ahorra ni un átomo de energía. Llamó la atención que fuera uno de los tres primeros sustituidos.