El 1x1 del Las Palmas-Athletic: Guruzeta, el mejor rojiblanco. ¿Y tú por quién votas?

Sancet

Centrocampista

No tuvo su día el mediapunta rojiblanco, al que no salió casi nada. Solo tocó el balón 21 veces y dio un único pase en largo, que encima le salió mal. Dispuso de una ocasión a pase de Yuri que no logró traducir en nada concreto. No recibió ni una sola falta en los 62 minutos que estuvo en el partido. Fue el primer cambio de Valverde, quien puso a Unai Gómez por el navarro.