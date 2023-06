Uriarte, Berasategi y González, poca autocrítica y mucho optimismo

La esperada rueda de prensa conjunta del presidente Jon Uriarte, el director general Jon Berasategi y el director de fútbol Mikel González para hacer balance de la temporada ha puesto de manifiesto la peculiar perspectiva desde la que los actuales dirigentes perciben la realidad del club. «Autocrítica, ambición y optimismo». Con estas tres palabras resumió el presidente el balance del año que desgranaría a continuación. La cosa prometía pero, lamentablemente, no cuajó. Damos por descontado que la ambición y el optimismo se le deben dar por supuestos a cualquiera que quiera dirigir el club, aunque solo sea porque cuesta imaginar a un presidente pobre de espíritu y conformista, llorando por los pasillos de Ibaigane sumido en un pesimismo existencial. Así que había que centrarse en la autocrítica, un ejercicio siempre saludable y herramienta imprescindible para mejorar. Pero brilló por su ausencia. El discurso de los tres protagonistas se resumió en lo deportivo en un lo hemos hecho bien, hemos merecido más pero nos hemos quedado en la orilla, sin profundizar en las causas ni repasar decisiones concretas en ningún momento.

El análisis se resumió en una batería de diapositivas en las que el Athletic figuraba como el mejor o uno de los tres mejores equipos en prácticamente todas las suertes del fútbol. Según estos datos, el equipo mereció once puntos más porque fue el mejor en recuperaciones totales, el segundo en la altura de esas recuperaciones, el segundo que más alto defiende o el que más tiempo jugó en campo rival, entre otras muchas estadísticas positivas. Vamos, que uno no se explica cómo este equipo ha podido quedar octavo con semejantes registros.

A lo mejor nos podrían dar algunas pistas la falta de gol, los despistes defensivos, una plantilla descompensada con jugadores infrautilizados y fichajes fallidos o los problemas físicos en el tramo final, aunque el presidente aseguró que el público ha estado encantado con lo que ha visto en San Mamés y se ha identificado mucho con el juego del equipo. La sensación general de frustración, de la que se hizo partícipe el propio Uriarte, debe de ser producto del cambio climático que nos está agriando el carácter.

También explicó el presidente que si se renovó a Valverde mucho antes de conocer el resultado final de su trabajo, fue porque la continuidad del entrenador aporta estabilidad, facilita la planificación de la próxima temporada y es un técnico muy codiciado en el mercado.

Son tres ideas perfectamente defendibles y comprensibles, aunque no falten quienes las discutan con argumentos igualmente sólidos. En cualquier caso son razonamientos más propios del negocio del fútbol y sus claves internas que aquello de los contratos por objetivos.

El otro gran tema de la comparecencia era el asunto de Iñigo Martínez. Urgía una respuesta verosímil después del cruce de comunicados del pasado martes, y la versión del club debería cerrar definitivamente el caso, salvo que haya otro comunicado del entorno. Iñigo Martínez se quería ir ya en julio y no quiso atender a más ofertas del Athletic, que tampoco se produjeron.

Punto. Si un jugador que termina contrato se quiere marchar poco puede hacer el club para impedirlo, salvo minimizar daños haciendo caja de alguna manera. Berasategi se aferró al hecho de que la posible oferta de un club tercero (el famoso quince más cinco del Barcelona) no tuviera un carácter formal, y que el emisario de dicho club no hizo mención a la misma, pero eso no significa que no pudiera ser una vía a explorar para al menos tratar de obtener algún tipo de compensación. El director general del Athletic sabe mejor que nadie que en estas negociaciones no siempre es imprescindible el papel timbrado. Se comprende, eso sí, que resultara muy complicado para una junta recién llegada que su primera decisión fuera tan impopular como prescindir del mejor jugador de la plantilla, por mucho que éste les comunicara que no quería seguir.

En cualquier caso, la explicación ofrecida por la cúpula del club fue más sólida que el comunicado publicado el martes en la web. Siguen cabiendo interpretaciones y se puede cuestionar si no se pudo hacer algo más para obtener un resultado más feliz, pero al menos las cosas han quedado más claras, que no es poco.

Al margen del desagradable asunto de Martínez, el balance deportivo del primer año de la era Uriarte deja una sensación inquietante de cara al futuro. De las tres palabras con las que el presidente quiso resumir su descargo, «autocrítica, ambición y optimismo», apenas hubo de lo primero y hubo mucho del tercero, aunque sin ningún fundamento sólido que lo sustente más allá de unas estadísticas en las que, ¡vaya por Dios!, el equipo solo falla en la fundamental: la de los puntos conseguidos.

En cuanto al segundo concepto barajado por el presidente, habrá que esperar para saber cómo anda el club de ambición puesto que Uriarte aseguró que todavía no se han fijado los objetivos para la próxima temporada. Ya veremos…