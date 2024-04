Uriarte: «No nos conformamos con la Europa League, el reto es pelear por ir a Champions»

El Athletic ha cerrado un nuevo convenio de patrocinio con Petronor y Repsol para unir a las tres entidades durante esta y las dos siguientes temporadas. Tal y como han explicado Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor; Valero Martín, director general de cliente de Repsol, y Jon Uriarte, presidente del Athletic, en la rueda de prensa de San Mamés, dónde se presentó esta alianza, se establece que Repsol y Petronor se conviertan «en proveedores energéticos oficiales del club, a través del suministro de electricidad renovable y gas para el consumo que realice el Athletic en sus instalaciones».

Acerca de este acuerdo, Jon Uriarte señaló que tiene «un impacto positivo en el aspecto económico y nos ayuda a encontrar esa sostenibilidad que buscamos en el club», aunque, al igual que en los temas deportivos, evitó detallar las cifras que supone le supone a la entidad rojiblanca este convenio de patrocinio. Únicamente señaló que «nuestra mayor partida son las televisiones, la segunda partida es por las cuotas de socios. A partir de ahí, hay un montón de champiñones, algunos más grandes y otros más pequeños. Los patrocinios son los más grandes y este tiene un peso altísimo, tiene mucha importancia para el club».

El presidente enfatizó la importancia de los patrocinadores que colaboran con el club. «Sin la ayuda de empresas como Petronor y Repsol sería imposible conseguir éxitos deportivos. Es fundamental para conseguir títulos como la Copa que hemos conseguido recientemente», apuntó. En ese sentido, incidió en la «ambición» del Athletic en todas las áreas, incluida la deportiva. «Somos un club ambicioso, no nos conformamos con la Europa League y nos ponemos como reto pelear por ir a Champions», resaltó.

Sin publicidad en las equipaciones

Actualmente, el Athletic ya tiene certificado su billete para jugar la Europa League al ganar la Copa del Rey. No obstante, tiene siete jornadas de liga por delante para tratar de recortar cuatro puntos al Atlético de Madrid y colarse en la máxima competición europea. Por último, respecto al patrocinio de Petronor y Repsol, Jon Uriarte reveló que este acuerdo no contempla que se luzca el logo de estas empresas en ninguna de las equipaciones. «Con este acuerdo no, luego ya veremos si hay opciones de ampliarlo», deslizó el máximo mandatario entre risas.