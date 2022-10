Uriarte dice que la Ley del Deporte convalida el acuerdo «ilegal» de la Liga con el fondo CVC

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, ha hecho pública esta noche de martes la posicióndel club rojiblanco sobre el intento de enmienda de la Ley del Deporte. El mandatario rojiblanco explica la postura sobre la venta centralizada de activos comerciales, el acuerdo con CVC y la Superliga, en la que se mantiene contraria a su desarrollo en el formato que se presentó.

«El Athletic no está apoyando al Real Madrid o al Barcelona, está defendiendo sus intereses y los de sus socios. El debate no es sobre Superliga sí o Superliga no. Es sobre el acuerdo al que se llegó con CVC y la gestión centralizada de los activos comerciales. La postura del Athletic acerca de la Superliga, con la información limitada de que dispone y en el formato en el que se presentó, es contraria a su desarrollo. Pero esto no es acerca de la Superliga, es sobre la gestión de las actividades de carácter económico de La Liga», destaca Uriarte en un comunicado hecho público esta noche del martes, el día que la comisión de Cultura y Deporte del Congerso ha dado luz verde a la tramitación en la Cámara Baja de la nueva Ley del Deporte que pretende sustituir a la que está vigente desde 1990.

El presidente rojiblanco defiende en la nota que «durante estos años, con esta normativa, el crecimiento de la Liga ha sido vertiginoso. Tanto los ingresos por derechos audiovisuales como los activos comerciales no han hecho más que crecer. Nosotros hemos estado siempre a favor de este crecimiento, los hemos apoyado y hemos sido un protagonista clave. Estamos a favor de que algunos activos comerciales se puedan vender de forma conjunta. Por supuesto que pensamos que el nombre de la Liga, el balón o los cromos de cada temporada se comercialicen así. Y esto se ha llevado a cabo con la legislación vigente y se puede seguir llevando a cabo sin problema».

«Lo que se ha pretendido con la enmienda transaccional del artículo 89 sobre competencias de las ligas profesionales es convalidar a posteriori el acuerdo alcanzado entre LaLiga y el Fondo de Inversión CVC (la denominada «LaLiga Impulso») que actualmente está impugnado judicialmente por Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club», sentencia el máximo responsable rojiblanco.

No habrá parón liguero

No habrá parón en la Liga el primer fin de semana de noviembre. Tras la mediación del Consejo Superior de Deportes (CSD) y, antes de que la Comisión de Cultura y Deporte votase este martes el proyecto de Ley del Deporte en la última sesión previa a su tramitación parlamentaria, se anunció un principio de acuerdo entre todas las partes para que el Congreso pueda dar luz verde de forma definitiva a la normativa que sustituirá a la de 1990. La nueva Ley del Deporte permitirá a los clubes seguir comercializando de forma conjunta sus derechos audiovisuales, aspecto que el fútbol profesional considera fundamental para su supervivencia económica. La venta centralizada de los derechos de televisión, gracias al decreto de 2015, continuará en manos de LaLiga.

La intervención del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y del CSD que preside José Manuel Franco, quien no estuvo este martes presente en la comisión parlamentaria del Congreso, ha resultado decisiva para desbloquear el conflicto. La guerra por la Ley del Deporte y las reclamaciones de LaLiga mantenían en vilo al fútbol español, después de que 39 de los 42 clubes, todos excepto el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic, amenazasen con un cierre patronal.

Finalmente, la creación de la Superliga, uno de los puntos más polémicos que afectaban a la negociación, ni siquiera está contemplado en la nueva legislación, ya que se encuentra judicializado y deberá ser un tribunal de la Unión Europea el que decida sobre la competición promovida principalmente por el Real Madrid. En el caso del polémico acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC, se quedó fuera de nueva Ley del Deporte, según desveló a última hora de la tarde la Cadena Ser. El Gobierno espera que la Ley del Deporte entre en vigor en el mes de diciembre tras ser aprobada por el pleno del Congreso y ratificada por el Senado.