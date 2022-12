Uriarte marca distancias con Madrid y Barça y viaja a la polémica asamblea de la Liga en Dubái

Jon Uriarte, presidente del Athletic, y Jon Berasategi, director general, viajan el domingo a Dubái en el vuelo charter organizado por Javier Tebas, presidente de LaLiga, para trasladar a cien personas a la ciudad más poblada de los Emiratos Árabes, según ha podido saber EL CORREO. El desplazamiento es pagado por LaLiga, que hace frente a los gastos de dos personas por club.

Ibaigane ha confirmado en la tarde del jueves que acude a la cumbre de Dubái, tal y como adelantó ayer este periódico, pero eludió indicar que le representarán Uriarte y Berasategi.

La patronal del fútbol celebra en la ciudad más poblada de los Emiratos Árabes una polémica asamblea a la que el Real Madrid y el Barcelona se han negado acudir entre graves acusaciones a la organización que preside Tebas, con quien mantienen un duro enfrentamiento.

Los dos clubes han denunciado que la cumbre es «ilegal» y Florentino Pérez ha acusado además de manirroto al presidente de la Liga por desplazar a cien personas a Dubái a gastos pagados durante cinco días (se sale a mediodía del domingo 4 y se regresa el jueves 8 por la tarde) cuando «podría celebrarse en la sede de LaLiga sin incurrir en costes extraordinarios».

La presencia de Uriarte en Emiratos refleja que el Athletic marca distancias con el Real Madrid y Barcelona, sus aliados en las últimas batallas del fútbol. Estos tres grandes se han enfrentado con dureza a Tebas. Esos clubes fueron, junto al Ibiza, los únicos que se negaron a aceptar los 2.000 millones que repartió entre los equipos el fondo de inversión CVC, el proyecto económico estrella de Tebas.

No se quedaron ahí. Presentaron una demanda civil conjunta contra el presidente de LaLiga, admitida por un juzgado madrileño. En las duras reuniones de la patronal en la que se discutió el asunto Berasategi fue el más beligerante, según han relatado algunos asistentes.

Además, esas tres entidades no se sumaron a la cruzada del presidente de LaLiga, con amenaza incluida de negarse a jugar de los clubes, contra la nueva Ley del Deporte. El presidente del Athletic dijo ser contrario porque la enmienda exigida por Tebas permitiría «convalidar a posteriori el acuerdo alcanzado entre LaLiga y CVC».

Llamadas de Tebas y Rubiales

Nada más llegar al poder, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, y Javier Tebas telefonearon al nuevo presidente del Athletic. A los dos les interesa atraerlo a su trinchera en la cruenta batalla que se vive en el fútbol español. Con Aitor Elizegi se sabía en qué bando estaba el Athletic, en el federativo. Uriarte hasta el momento no se he decantado por ninguno. Ha mantenido la postura del club en contra de CVC, pero con su presencia en Dubái marca perfil propio al dejar claro que no está siempre al lado del Madrid y el Barcelona.

El club rojiblanco ha resaltado en su comunicado del jueves "su independencia" y que su único objetivo es "defender los intereses del club".

A diferencia del Athletic, el Barça se mantiene fiel a Florentino Pérez pese a que en un principio sus dirigentes se habían apuntado al viaje a Emiratos, tal y como le echó en cara LaLiga. La patrona se declaró «sorprendida» por el comunicado hecho público del club catalán en el que anunciaba que no estará en Dubái. «El 13 de octubre, habían confirmado la asistencia de su tesorero, Ferran Oliver, y de Mateu Alemany, director de fútbol del club azulgrana», replicó de inmediato Tebas.

El viaje de LaLiga a Dubái se produce en un contexto de malestar en la opinión pública europea porque el Mundial se juegue en Qatar. Emiratos ha cultivado con más éxito que su vecino una imagen amigable en Occidente, pero la realidad es que el régimen también se sustenta sobre una monarquía autoritaria. Además, Amnistia Internacional acusó a su gobierno en su informe 2021-22 de «continuar cometiendo violaciones graves de derechos humanos».

Desde LaLiga se resalta que el viaje apoya la expansión internacional de los clubes, les ofrece explorar posibilidades desarrollo y reunirse con muchísima gente de la industria del fútbol.