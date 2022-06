Uriarte promete crear una sede social, constituir una comisión histórica y fletar autobuses para socios que viven a más de 40 kilómetros de San Mamés

Jon Uriarte ha presentado este domingo los ejes fundamentales del plan social que pretende implantar en el Athletic si resulta vencedor en la cita con las urnas programada para el próximo viernes. El líder de IZAN ha desglosado un programa inspirado en «modelo británico» que hunde sus raíces en tres elementos básicos como «arraigo, sentido de pertenencia y cohesión». Después de hacer públicos sus planes en el ámbito económico, donde pretende acabar con el déficit estructural gracias a una fórmula que mezcla ingredientes clásicos y modernos encaminados a evitar otros 85 millones de pérdidas hasta 2027, el empresario persigue fortalecer la familia de un club centenario con una serie de iniciativas que pretenden combatir el «desapego» y falta de unidad interna. De ahí que proponga, entre otras medidas, crear una sede social, poner en marcha una comisión histórica para «documentar los orígenes» de la entidad bilbaína y habilitar una flota de autobuses para poblaciones situadas a «más de 40 kilómetros» de San Mamés cuando el partido se juega tarde.

En su análisis, Uriarte detecta cierta desafección en torno al ambiente Athletic y lamenta que el principal elemento de unión sean los «90 minutos» que juntan a los aficionados rojiblancos en las gradas de San Mamés. Por eso aspira a construir más espacios en los que la interactuación sea constante y sostentida en el tiempo. La constitución de una sede social -un viejo anhelo abordado y nunca materializado por muchos presidentes y aspirante a serlo en el pasado- se revela por lo tanto como uno de los hitos a conseguir en la próxima legislatura. «Un lugar de reunión los 365 días al año», promete el emprendedor, además de recalcar que «no es solo un espacio sino un sitio de interrelación y de apoyo a personas desfavorecidas». En este punto subraya que se ha inspirado en la experiencia inglesa -you will never talk alone (nunca hablarás solo)- para dar forma a esta iniciativa.

Guardería en San Mamés

Otro de los puntos del programa tiene que ver con la constitución de una comisión histórica que documente el génesis y los orígenes de la entidad vizcaína. Se trata de «promover la memoria» del club y tenerla siempre actualizada en el presente. Una de las grandes iniciativas tiene que ver con la confección de 'Athletic Nagusi', una plataforma para fomentar la «particioación activa» del la familia rojiblanca. Aquí se plantea una labor pedagógica de los mayores con los más jóvenes, que hagan de correa de transmisión con las nuevas generaciones hablándoles de valores y esencia, y fletar autobusus para facilitar el trasladode personas a San Mamés que vivan a más de 40 kilómetros de Bilbao. Sobre todo cuando los partidos son por la noche y resulta más complicado desplazarse. También se fija como reto subir en un «25%» la interacción con los dueños del carnet mejorando la accesibilidad al txoko virtual, además activar un foro de participación con un concurso de ideas que estudiaría la junta.

Dentro de su plan de actuación, Uriarte propone fortalecer aún más el acto de homenaje a socios con 50 años de antigüedad. Por eso quiere trasladar el acto de Ibaigane a San Mamés, donde también aconseja celebrar 'Peñista eguna'. Una de las líneas de actuación se centra de forma intensa en el llenado de la grada popular. En este sentido, el candidato de IZAN se compromete a subir la asistencia media en esta zona del campo por encima del 90% y meter a 2.000 «gazte abonoak». Consciente de que hubo mucha controversia en el proceso de construcción de este lugar de animación, el empresario se compromete a «crear una comisión permanente» que vigile su desarrollo e implantación. Asimismo, pide la supresión del pasillo central del bloque 107-108 en virtud de una mayor seguridad. Algo muy novedoso es la pretensión de habilitar un «servicio de guardería en San Mamés para favorecer la conciliación el día del partido».