Uribe-Echevarría defiende a Herrerín frente a las críticas por su peso
Domingo, 7 julio 2019, 11:43

El guardameta rojiblanco no ha empezado con buen pie la pretemporada del Athletic Club. La vuelta de Herrerín tras sus vacaciones, que regresó el jueves a los entrenamientos junto con el resto de sus compañeros, se ha visto empañada por las imágenes en las que se le ve pasando las pruebas médicas y que han provocado diversas críticas de los usuarios a través de las redes sociales acusándole de tener sobrepeso.

El asunto, que en pocos minutos ha alcanzado un gran revuelo, ha provocado que el que fuera candidato a la presidencia del Athletic, Alberto Uribe-Echevarria, saliera en defensa del jugador rojiblanco a través de su cuenta personal de Twitter.

Hoy he escuchado, en la rueda de prensa de Josean Lekue, jefe de los servicios médicos del Athletic, que los jugadores han vuelto bien de las vacaciones. Eso incluye a Iago Herrerin, al que algunos les están faltando al respeto sin datos ni información. Animo Iago — Alberto Uribe-Echevarria (@AUEBilbao) 5 de julio de 2019

Un mensaje de ánimo que, además, se apoya en las declaraciones de Lekue, que remarcó que «los tiempos en los que los jugadores llegaban con kilos de más son historia».

No es la primera vez que el meta bilbaíno es acusado de sobrepeso, razón por la que en su momento se vio obligado a defenderse de las críticas de forma contundente en una entrevista ofrecida a 'Oye Athletic'. «Soy un tío de 1,88 y 89 kilos y siempre he estado en ese peso. Aparte de los entrenamientos de las mañanas trabajo cuatro días por las tardes con un entrenador específico. La semana antes había hecho un buen partido y todo el mundo calladito. Ese partido pierdes, todo el mundo a hablar. Al siguiente estás bien y parece que has adelgazado 15 kilos. Me harta un poco, la gente es muy pesada en ese tema», apuntó Herrerín. «Entiendo que hay gustos en la portería, lo que nunca entenderé es el malmeter hacia una persona para ensalzar a otra», añadió el guardameta rojiblanco, visiblemente cansado de la polémica.