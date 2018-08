Urrutia afirma que el Athletic no hizo «oferta concreta» por Oyarzabal, pero admite seguimientos a jugadores que «pueden mejorar la plantilla» Oyarzabal, en el anuncio de su renovación con la Real. / Efe El presidente rojiblanco sostiene que el club «no ha avanzado» en sus intenciones de firmar al realista e insiste en que no quiso fichar a Merino ROBERT-BASIC Jueves, 16 agosto 2018, 15:25

Arropado por nueve directivos, por Jon Berasategi, director general del club, y por el representante institucional Carlos Gurpegui, quien repite en esta función un año más, Josu Urrutia ha repasado este jueves en San Mamés la actualidad rojiblanca y los últimos acontecimientos que aceleraron los pulsos en los despachos de Ibaigane. La inesperada marcha de Kepa Arrizabalaga sacudió los cimientos de la institución vizcaína, que no pudo retener al portero y a cambio se hizo con 80 millones de euros. ¿Ha pensado en invertir una parte en el realista Mikel Oyarzabal? El presidente de la entidad vizcaína ha actuado con la precisión de un relojero suizo y ha practicado funambulismos para evitar dar pasos en falso y resbalar. «El Athletic no ha hecho ninguna oferta concreta por Oyarzabal», ha subrayado con firmeza, pero a renglón seguido ha compuesto un añadido muy significativo. «Aun así -ha remarcado-, nuestra obligación es seguir a todos los jugadores que pueden mejorar la primera plantilla».

Durante su comparecencia, el presidente rojiblanco no solo ha insistido en que no se ha trasladado una oferta en firme al extremo eibarrés, al que ya habían contactado con anterioridad comunicándole su determinación de pagar la cláusula, sino que ha recordado que tampoco se trasladó nada concreto a Mikel Merino, quien acabó firmando por la Real Sociedad. En cualquier caso, ha dejado claro que interesaban y se ha amurallado en el argumento de que siempre están atentos a las mejoras que ofrece el mercado, a todas. En este saco ha metido también a Ander Herrera, al que habían sondeado en invierno y que de momento sigue con la camiseta del Manchester United. «Es un jugador que seguimos, pero no ha habido oferta», ha calcado el argumento aplicado a los dos casos anteriores. Preguntado por el destino de los 80 millones ingresados y si piensa en ponerlos sobre el césped, el deustoarra no ha querido avanzar nada pero ha remarcado que hasta el 31 de agosto no se cierra la ventana estival.

Oyarzabal renovó con la Real Sociedad hasta 2024 con el correspondiente aumento de sueldo y también del blindaje. Ahora su libertad vale 75 millones, 25 más que antes de estampar su firma en el nuevo contrato. En realidad, para los rojiblancos se ha encarecido 15 porque antes costaba 50 (resto del mundo) y 10 más si los que tenían que pasar por caja eran los rojiblancos. A Urrutia se le ha cuestionado por la famosa cláusula 'antiAthletic' que aplican los donostiarras con algunos de sus futbolistas, pero ha evitado entrar en polémicas y ha pasado por encima de este asunto. «Las cosas que haga la Real... Ellos sabrán las razones por las que lo hacen. Pertenecer al Athletic es un honor y estamos muy ilusionados de cara al comienzo de la temporada».

Unai Simón, Muniain y Remiro

El presidente también se ha referido al regreso exprés de Unai Simón y ha confirmado que el club pagará una penalización al Elche por recuperarlo solo tres semanas después de su cesión. Fuentes próximas al conjunto ilicitano cifran en 175.000 euros el coste de la operación, abordada a raíz de la lesión de Iago Herrerín. Con Kepa fuera del club y el bilbaíno entre algodones, Alejandro Remiro se pondrá el lunes bajo los palos en el estreno liguero ante el Leganés. Está pendiente de renovar, al igual que otros ocho futbolistas de la primera plantilla, pero Urrutia le ha dejado bien claro al navarro que «nada ha cambiado» y que las nuevas circunstancias no le colocan ni mucho menos en una posición de fuerza. Aun así, ha dado a entender que no habrá problemas y que tanto él como Iker Muniain rubricarán su extensión contractual.

En cuanto al proceso electoral, el deustoarra ha evitado dar pistas y se ha limitado a repetir que la decisión sobre el futuro de la actual directiva se tomará de «forma conjunta» y tampoco ha avanzado la fecha de los comicios. Eso sí, ha reiterado que será el «año que viene». Y ha añadido: «Esta junta es más madura que en 2011 y en 2014 y ha hecho las cosas bien», antes de apoyar su argumento en dos pilares como el «deportivo el económico».