La vacilada de Juan Dávila a los hermanos Williams: «A mi show también vienen negros»

Si algo no olvidarán los hermanos Williams es la noche del jueves. Los jugadores del Athletic Club aprovecharon el parón navideño para disfrutar del espectáculo humorístico de Juan Dávila, 'La capital del pecado'. Y como era de esperar, no pasaron desapercibidos. El cómico español, que ha saltado a la fama por sus diálogos con los espectadores, no dudó en vacilarles desde el primer instante. «¡Calmarse! A mi espectáculo también vienen negros. ¿Qué pasa? La gente ve dos negros y un chino y flipan», comenzaba Dávila en su intervención, que provocó un estallido de risas tanto del público como de los propios futbolistas.