El vacile a un 'influencer' que cree que la cuadrilla de las 290 cañas es del Atlético de Madrid

No es la primera vez que ocurre. Ni será la última. Sobre todo, en aquellos a los que les da igual el mundo del fútbol. Esta vez, el que ha caído en el error de confundir al Athletic con el Atlético de Madrid es el conocido influencer 'Soy Camarero'. Y el lapsus tuvo lugar precisamente a la noticia más viralizada por la final de Copa fuera del césped de La Cartuja: la famosa cuenta de las 290 cañas y los 2.254 euros a pagar en la cervecería La Vicenta, en Sevilla. Se le pasó un pequeño detalle muy importante: tal cantidad de comida y bebida solo podía ser cosa de alguien de Bilbao, por mucho que fuesen más de 35 comensales.

Al ver esta cuenta, solo me viene a la cabeza los compis que estuvieron en ese turno y como acabarían la jornada... pic.twitter.com/YZSo5mhtgd — Soy Camarero (@soycamarero) April 12, 2024

Si, fue en la final del Atlético de Madrid — Soy Camarero (@soycamarero) April 12, 2024

Todo empezó cuando subió a su cuenta la imagen de la factura, con un curioso punto de vista muy diferente al resto. «Al ver esta cuenta, solo me viene a la cabeza los compis que estuvieron en ese turno y cómo acabarían la jornada», señalaba. Claro, sus seguidores no se podían creer esa abultada factura. «Ni de coña. ¿290 cañas? Imposible», comentaba una seguidora. Ahí, en la respuesta de 'Soy Camarero', llegó el fallo. «Sí, fue en la final del Atlético de Madrid».

No tardaron en corregirle. El Athletic Club de Bilbao, hombre. «Pues eso, no soy de fútbol», confesaba entre risas. Lo simplificaba a la perfección otro usuario de 'X': «Pues entonces, no hables. Esa cuenta sólo puede ser de un vasco». Eso sí, siempre desde el buen humor.