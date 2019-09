«Hay que dar valor a lo que estamos haciendo» Muniain aplaude al público tras el partido en Son Moix. / Fernando Gómez Muniain defiende el trabajo del equipo y asegura que firma «ganar todos los partidos por 1-0» y pone en valor los empates en Getafe y Mallorca ROBERT BASIC Bilbao Viernes, 20 septiembre 2019, 15:03

Iker Muniain aguarda con ganas el derbi del domingo contra el Alavés. Son partidos «especiales» y el que está a punto de disputarse en San Mamés lo ha etiquetado como «complicado». Sabe que los vitorianos son un pequeño búnker y que deberán hilvanar muy fino para dinamitarlo y hacer que salte por los aires. «Tenemos todos los alicientes para que sea un gran encuentro. Jugamos en casa, con nuestra afición, y trataremos de encontrar la forma de sumar los tres puntos», ha comentado el capitán este viernes en Lezama, donde el Athletic ha completado una breve sesión de trabajo y mañana se encerrará para terminar de preparar el duelo ante los albiazules. Enfrente estará un bloque que «cierra muy bien las líneas, defensivamente es fuerte y habrá que mover el balón para sobrepasarles», ha recetado el navarro, quien está encantado con el comienzo liguero y pide que se reconozca la labor del grupo. «Hay que dar valor a lo que estamos haciendo».

El capitán rojiblanco ha recordado que el Athletic se ha impuesto en San Mamés al Barcelona y a la Real Sociedad y que ha empatado en «campos difíciles» del Getafe y Mallorca. «Son puntos a los que hay que dar valor. En casa estamos bien y ojalá sigamos con esta dinámica el domingo». Muniain ha reconocido que «todo el mundo nota» la diferencia entre competir en estadio propio y ajeno y concedió que «sumar fuera es importante». En este sentido, y sin entrar en el debate sobre estilos y modelos, el navarro ha manifestado que «firmo ganar todos los partidos por 1-0. Mientras ganas –ha recalcado– que el resultado sea el que sea». Solo piensa en ir superando obstáculos por el camino y hacer que el equipo progrese en la tabla. «Estamos bien. Creamos ocasiones y peligro y atrás estamos fantásticos. Es la línea a seguir. Hay cosas por pulir, pero el equipo tiene todavía mucho por dar y un gran margen de mejora».

En las cuatro jornadas disputadas, Muniain siempre ha sido titular y ha jugado prácticamente todo. Solo se ha perdido un minuto en el Coliseum, cuando dejó su sitio a San José, pero todavía no ha anotado. Es más, en los duelos ante Barça, Real Sociedad, Getafe y Mallorca solo ha rematado una vez. En cualquier caso, no es algo que le quite el sueño y asegura que el gol es cuestión de tiempo. «A todo el mundo le gusta marcar, pero estoy tranquilo. Esto es largo y seguro que llegará». La última vez que celebró una diana fue el 3 de abril contra el Levante. En aquella ocasión transformó un penalti sobre la bocina que dio los tres puntos al Athletic.

Grada de animación

Muniain ha visto variada su posición en el campo y ahora se mueve por la banda derecha, donde su fútbol se resiente y pierde brillo. Como es lógico, el capitán asume con naturalidad esta permuta de costados, aunque está claro que le penaliza. «Intento hacer lo mejor para el equipo y darlo todo por esta camiseta. A veces las cosas salen bien y otras mal. Pero esto es un deporte de equipo y para que todo vaya bien, las piezas, que somos los jugadores, deben encajar perfectamente. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Con más o menos éxito, pero hay que ponerse a disposición del equipo», ha recalcado. Ha subrayado que se encuentra «cómodo» en su nueva ubicación y que está «aportando» al grupo. «Hago lo que me pide el míster. Mientras sea así y cumpla con lo que quiera estaré orgulloso y satisfecho del trabajo».

Fuera de la actualidad deportiva, y en calidad de capitán, Muniain también ha respondido a la cuestión relativa a la grada de animación y la polémica que envuelve el traslado de socios de sus localidades. Cree que es una buena iniciativa y que ayudará al Athletic a sentirse todavía más arropado en su casa. «Se está hablando mucho y se están diciendo muchas cosas. No sé lo que pasará. Todo el mundo quiere que el equipo salga favorecido. Es bonito que haya un buen ambiente en San Mamés. En estas jornadas lo ha habido. La creación de la grada puede ser un buen punto (de partida) para crear un ambiente aún más grande. El principal objetivo es ayudar al equipo», ha subrayado el navarro, quien también ha admitido que los resultados influyen en el ánimo de los seguidores.