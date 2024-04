Valverde abre la puerta a su renovación: «Es el momento de hablar de estas cosas»

Claro guiño de Ernesto Valverde para continuar en el Athletic. El técnico rojiblanco, al ser preguntado por su renovación, ha señalado que ahora sí «es el momento de afrontar todo este tipo de cosas». En anteriores ocasiones había echado balones fuera sobre su futuro, ahora el escenario es bien diferente al haber conseguido sacar la gabarra por la ría tras conquistar la Copa cuarenta años después, un título que también certifica la participación en la Europa League seis años después. De hecho, Valverde dejó entrever que no habrá problemas para sellar su continuidad una campaña más en la que es su tercera etapa como técnico rojiblanco. «Soy del Athletic, estoy, aquí, acabo de ganar un título...», apuntó dejando patente que se siente a gusto.

De confirmarse su renovación, uno de los ausentes en su vestuario será Raúl García. El delantero anunciaba esta semana su decisión de colgar las botas a final de temporada, un «referente» a ojos de Txingurri. «Es difícil no asombrarse con sus números. En los tres equipos que ha jugado ha sido fundamental. Es uno de los referentes claros de la plantilla, por su forma de hacer las cosas, profesionalidad, empuje, por no rendirse, por su pelea y ser un dolor de cabeza para el rival. Ha sido un privilegio poder contar con él», resaltó. Otro de los veteranos que termina contrato el próximo 30 de junio es el capitán Iker Muniain sobre cuyo futuro Valverde no despejó dudas. Lanzó un lacónico: «Vamos a ver qué pasa».

La plantilla del Athletic tiene ahora entre ceja y ceja lograr plaza para la próxima edición de la Liga de Campeones en las siete jornadas que restan para dar carpetazo al curso. El objetivo se ha complicado más de los esperado tras el empate ante el Villarreal y los rojiblancos ya no dependen de sí mismo para conseguirlo, pero «queremos competir hasta final», adelantó este jueves el técnico Ernesto Valverde en la previa del choque ante el Granada en San Mamés.

«No hay mejor manera de hacerlo que tener un reto por delante», resaltó antes de reconocer que «si no ganamos se pone difícil» entrar a la Champions. Los cuatro puntos de desventaja que existen en estos momentos respecto a la cuarta plaza que ocupa el Atlético se podrían ampliar a seis o siete en función del resultado de los colchoneros ante el Alavés en Mendizorroza.

«Pequeñas molestias»

Sin embargo, el de Viandar de la Vera tiene claro que el Granada, pese a la enorme diferencia clasificatoria, pondrá las cosas muy difíciles porque el encuentro «es poco menos que definitivo para ellos«. »Tienen que buscar la victoria ya que se están jugando la vida», reconoció. De hecho, aunque los nazarís se encuentran a once puntos de la salvación con 21 por disputarse «tienen que explotar todas sus posibilidades» y el triunfo de la pasada jornada ante el Alavés después de mucho tiempo sin ganar les permite seguir soñando con el milagro.

El técnico rojiblanco, salvo contratiempo en el último entrenamiento de este jueves, podrá contar con toda la plantilla, «aunque en los últimos días algún jugador ha arrastrado pequeñas molestias». Galarreta vuelve tras cumplir el partido de sanción por acumulación de tarjetas y Yeray que ha sufrido numerosos problemas físicos durante la temporada «está bien», apuntó Valverde tiene a ocho jugadores apercibidos de sanción.

Teniendo en cuenta que después llegará el trascendental encuentro ante el Atlético en el Metropolitano, «al que queremos llegar con posibilidades», este factor puede ser importante por mucho que el entrenador reste importancia al asunto. «No me paro a pensar eso. Lo que tenga que ser será», zanjó al respecto.

Asímismo, el técnico quiso zanjar la polémica respecto al controvertido penalti señalado por Cuadra Fernández por mano de Yuri ante el Villarreal y el posterior comunicado del Comité Técnico de Árbitros tras la declaraciones de los jugadores rojiblancos y el propio Valverde. «La jugada como mínimo fue controvertida. Hablamos de una manera correcta y lo hemos sido siempre con el estamento arbitral. A día de hoy para mi sigue sin ser penalti» y la respuesta del comité «fue una sorpresa. Hay cuestiones y jugadas que.… No hay que darle más vueltas y nos centramos en lo que tenemos por delante», concluyó.