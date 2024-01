Valverde advierte del partido trampa ante el Eibar: «No nos consideramos favoritos»

El derbi copero de los dieciseisavos de final entre el Athletic y el Eibar de este domingo (19.00 horas) en Ipurua es un partido de los que se considera trampa por mucho que los rojiblancos lleguen lanzados en Liga –cuartos en la tabla a tres puntos del tercero, el Barça– y los armeros no se encuentren en su mejor momento en cuanto a resultado se refiere. Sobre el papel, la vitola de favorito recae en el cuadro bilbaíno por mucho que Ernesto Valverde considere que la eliminatoria «está abierta». De hecho, en el último entrenamiento previo celebrado este sábado en Lezama resaltó que «si somos favoritos será para los de fuera. Nosotros no nos consideramos así», dejando patente la dificultad que entraña, en su opinión, el choque ante los azulgrana.

Y es que, aunque los leones se enfrentan a un rival de inferior categoría –los armeros son séptimos en Segunda División, fuera de las plazas de play-off–, el de Viandar de la Vera tiene claro que es un equipo que «podrían estar perfectamente en Primera» y una mala tarde podría dejar al Athletic fuera de la Copa, su competición fetiche. «Es un encuentro de rivalidad y sabemos lo que nos espera allí», recalcó el de Viandar de Vera al que le preocupa el hecho de haber jugado el jueves ante el Sevilla en el Pizjuán, mientras que el Eibar ha dispuesto desde el 20 de diciembre para preparar el envite por el parón liguero

En su opinión este hecho «es algo que hace que se igualen las cosas«. »Hubiésemos preferido tener más días de descanso incluso no haber jugador como es su caso, pero el calendario está así. Son tres días y los tenemos que afrontar igualmente. Es un partido definitivo y sabemos el potencial que tiene el Eibar, la intensidad a la que juegan y las connotaciones emocionales de un derbi», adelantó Valverde sobre lo que previsiblemente se encontrará el Athletic en Ipurua.

Los dirigidos por Joseba Etxeberria sólo han perdido un encuentro en su feudo. «Sabe a lo que juega y lo hace bien. Empezó la temporada con malos resultados y han seguido perseverando y con un estilo reconocible. Nno tiene problemas en arriesgar para sacar el balón y a la hora de la definición tiene jugadores con gol», desgranó sobre el rival.

Pese a la dificultad que presenta la eliminatoria ante los armeros, el de Viandar de la Vera reconoció que «siempre pienso que mi equipo lo va hacer muy bien y va a ganar todos los partidos. Estoy contento con la sensación de que podemos hacer gol un abanico amplio de jugadores», apuntó. Sin embargo, no dio pistas sobre el once que podría saltar este domingo a Ipurua en el que se presupone que habrá cambios. Quizá no tantos como en las eliminatorias ante el Rubí y el Cayón, dada la mayor entidad del rival en esta ocasión, pero el técnico podría dar descanso a algunos jugadores.