Valverde asegura que «no hay ninguna doblez» en relación a su renovación

Ernesto Valverde sigue sin aclarar su futuro y el entorno rojiblanco comienza a impacientarse cada vez más. Ambas partes, técnico y club, han dejado claro en varias ocasiones que priorizan seguir de la mano, pero la ansiada fumata blanca no llega. Hace una semana, en medio de los rumores sobre el posible interés de algunos equipos europeos de primer nivel –Oporto y Bayern sonaban con fuerza– para que ocupe su banquillo la próxima campaña, el de Viandar de la Vera resaltó que «mi prioridad siempre ha sido el Athlétic», pero este martes, en la previa del partido ante el Celta de este miércoles (22.00 horas) en Balaídos, su respuesta en sala de prensa ha sido más tibia. De hecho, cuestionado sobre si dirigirá al equipo el próximo curso dijo «no lo sé»

«El año pasado renové con tiempo y este, como al final la cosa no terminó tan bien como esperábamos, he decidido esperar hasta conseguir nuestros objetivos. No hay ninguna otra doblez en todo esto, en absoluto», resaltó para apostillar sin embargo a continuación, «ahora ya veremos». La pasada campaña Valverde amplió su compromiso por un año más prácticamente a mitad de curso -en febrero- «con la intención de dar estabilidad y ante el riesgo de que algún jugador pudiera marcharse». En la actualidad, tras las salidas anunciadas de dos pesos pesados del vestuario como Raúl García e Iker Muniain, falta por conocer el futuro de Ander Herrera, Álex Berenguer, Dani García y Oscar de Marcos que también acaban contrato en junio.

Cuestionado sobre si ve al lateral de Laguardia con predisposición a continuar una campaña más, Valverde dejó claro que deportivamente está para seguir. «Sólo hay que ver los partidos para saber como está Óscar. Jugando hasta el final y el otro día dando el pase del gol de Villalibre. Le veo muy bien», enfatizó.

Con el billete a Europa League asegurado y la Copa del Rey en las vitrinas después de 40 años, el técnico rojiblanca califica la temporada de diez, pese a que prácticamente han dicho adiós a la guinda de la Champions -se encuentran a ocho puntos del Atlético con nueve por disputarse-. «El esfuerzo de este año lo pusimos también el pasado y no pudimos conseguir lo mismo. Firmaríamos la temporada que viene estar así. Ha sido un gran año y eso nos llena a todos», recalcó. Los rojiblancos se centran ahora en certificar la quinta posición. «Nuestra obligación es quedar lo más arriba posible», remarcó.

La primera oportunidad para conseguirlo llegará este miércoles ante un Celta que «nos está esperando con el cuchillo entre los dientes porque se lo están jugando todo», avanzó. El conjunto gallego coquetea con la zona de descenso y desde la llegada de Claudio Giraldez al banquillo los ha dado un paso adelante. «Tienen un punto más ofensivo y se les nota más confiados. Han tenido victorias importante ante Villarreal y Sevilla y, pese a perder el otro día con el Atlético, también hicieron un buen partido. Ven la salvación a un paso después de estar tanto tiempo ahi abajo y lo están haciendo bien», avisó Valverde.

Para la visita a Balaídos, el Athletic cuenta para las bajas seguras de Yuri por sanción y Guruzeta y Sancet por lesión y mantiene la duda de Galarreta en la medular. Por contra recupera a Yeray y Paredes, que tras la expulsión de ambos en Getafe cumplieron ante Osasuna su partido de sanción.