Valverde asume que viaja a Villarreal en cuadro

A falta de cinco jornadas para el final, en un momento clave de la temporada, cuando el Athletic se está jugando entrar en Europa, Ernesto Valverde se ha encontrado con que los problemas se le acumulan. Salvo sorpresa en la última sesión, Iñigo Martínez y Yeray Álvarez no viajarán a Villarreal para el encuentro de este sábado (18.30 horas). Tampoco estará el sancionado Vivian. Y se han unido a la lista de futbolistas con contratiempos Óscar de Marcos y Mikel Vesga, los dos con los tobillos tocados. Son muchas posibles ausencias que se concretarán cuando se termine la sesión de este viernes en Lezama. Por supuesto, no quiso decir Txingurri la identidad del futbolista que acompañará a Paredes en el eje de la zaga, dice que lo tiene «perfilado», pero calló por si acaso Yeray o Iñigo protagonizan una recuperación milagrosa. Eso sí, dejó claro que ninguno ha entrenado en toda la semana.

Aseguró Valverde que no está «preocupado» por esa acumulación de bajas en el eje de la defensa. Pero sí aceptó que el centro de la zaga es una de las líneas «más fuertes» con la que cuenta el Athletic. «Nos salva de muchas situaciones. Es cierto que no es lo mejor sobre todo teniendo en cuenta lo que tenemos enfrente (futbolista como Samu, Jackson o Baena). Pero esto es fútbol. Y tienes que solventar estas situaciones con los jugadores que tienes». ¿Quién será? Se le cuestionó. ¿Lekue, Balenziaga, el que más opciones dispone, Dani García...? «Alguno de ellos o quizá otro. No sé. Pero vamos a esperar, vamos a ver si algunos nos da la sorpresa. No voy a adelantar nada, pero sí tengo perfilado cómo lo podemos hacer», aceptó.

¿Y por qué no lleva a ningún futbolista del filial para ejercer en el centro de la zaga? Afirmó Valverde que cuenta con profesionales en su plantilla capaces de ejercer esa función. «Porque pienso que puedo solucionar con los jugadores que tengo. Si pienso que hay uno en el B, que lo puede solucionar... Tenemos un problema en el lateral, y he subido a Hugo Rincón. Pero creo que esa situación la voy a solventar con los jugadores del primer equipo», zanjó antes de un partido fundamental para alcanzar la Europa League.

El Villarreal está a siete puntos y el Betis a cinco. No se puede permitir ningún tropiezo el Athletic. Valverde, en este sentido, no se mostró tan optimista como Williams, que dijo que era posible alcanzar la segunda competición continental. «Tenemos que pelear por ganar cada partido. Luego ya veremos qué nos corresponde al final de temporada. De lo que se trata de ir administrando la situaciones que se dan durante el año. Ahora teníamos una buena situación hace tres jornadas, pero hemos perdido dos partidos en casa y nos ha penalizado porque el resto ha ido ganando. Quedan cinco partidos y estamos en la pelea. No hay nada dicho», indicó Txingurri que realzó el mérito de vencer un encuentro.

Dijo que, a veces, no se tiene en cuenta lo difícil que es para los equipos superar a un rival. «Ganar cada partido es un mundo. A veces está poco valorado ganar un partido. Y de lo que se trata es de cuando vienen los partidos fuerte es creerte de verdad que lo puedes conseguir, y que tú eres el primero que lo quieres conseguir», explicó el preparador de un Athletic que debe sumar en Villarreal para al menos alcanzar al Girona, séptimo, y ahora en plaza de Conference League.

Y considera que será un partido «clásico» entre «dos equipos que nos conocemos bien. Es un partido entre dos equipos fuertes de la categoría. Ellos con mucha calidad técnica y jugadores con mucho talento y mucha velocidad adelante. Y nosotros somos un equipo que tiene ritmo», analizó.