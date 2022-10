«Ganar al Atlético sería un gran empujón»

El de este sábado en San Mamés no es un partido cualquiera. Ninguno lo es, es cierto, pero en unas horas se plantará en La Catedral uno de los candidatos al título, un Atlético de Madrid que vive un punto por debajo del Athletic (21 horas). Ernesto Valverde asume la trascendencia de este encuentro, de la novena jornada de la Liga, y sabe que un triunfo dispararía un poco más a su escuadra, la que luce en el tercer puesto de la clasificación. «Desde luego es un rival importante, de la misma manera que para el Atlético de ganar será una dosis de confianza, para nosotros ganarles sería un gran empujón. No solo por el valor de los tres puntos, sino por la influencia anímica positiva que te puede generar», analizó este viernes en Lezama el preparador del Athletic, que tiene varias dudas, como Mikel Vesga, Óscar de Marcos, Unai Vencedor... Y la baja segura de Ander Herrera por su expulsión en Sevilla.

De lo que no hay dudas, es que La Catedral será este sábado por la noche una fiesta para empujar a los leones. Valverde pidió esa entrega, aunque sabe que va cosido al corazón de cualquier aficionado rojiblanco. «Esperamos un gran ambiente en San Mamés, con el campo lleno. Esperamos poder estar a la altura y poder sacar el partido adelante. Lo pondremos todo en el campo para sacar los tres puntos».

Y mantener, de este modo, el tercer puesto. Si se mira la clasificación, se ve que es el vizcaíno un bloque que ha empezado con paso firme la temporada. Es verdad que solo han pasado ocho jornadas y que los beneficios del presente no aseguran ganancias en el futuro, recordó Txingurri, pero observar la tabla genera «ilusión» en el técnico. «Nos genera tranquilidad, ilusión. Tenemos ese punto de confianza que incluso en los partidos que no hemos ganado hemos estado cerca. Queremos seguir en esa línea. Te da confianza pero no esta una garantía. Tienes que seguir haciendo las cosas parecidas a lo que se viene haciendo». Y ya se detuvo en el Atlético. «Es un rival durísimo, que nos va a exigir mucho. Y nosotros también queremos exigirles a ellos», lanzó.

Txingurri analizó con detalle a su adversario. Y recordó que cuenta con músculo para hacer daño a cualquiera a pesar de que no ande fino en la Champions. «Es un equipo que va a estar adelante en la Liga, lo intuímos todos. Y no se entrega nunca. Tiene un carácter competitivo, que siempre está ashí. Son buenos, fuertes y tienen un gran espíritu competitivo», recordó el preparador del Athletic, que recordó, al mismo tiempo, que el Atlético cuenta con una gran facilidad para anotar. «Es muy certero. Es un equipo que tiene mucha paciencia, parece que les dominas y están a punto de meterte el cuchillo».

A priori, Valverde no hará grandes cambios pero sí dejó la puerta abierta a alguna variación. «Pequeña, en función de cómo lo plantee el rival y de situaciones concretas. La idea es siempre la de generar ocasiones, la de prevalecer en el campo. Queremos no conceder, ellos también quieren no conceder... Lo haremos cada uno a su manera», resumió.