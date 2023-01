«Ha faltado finura en el último instante»

Ernesto Valverde sólo tenía un lamento. Su equipo lo hizo todo bien menos su capacidad para resolver en el área rival. Allí se quedó a oscuras, con apenas tres remates a puerta. «Hemos intentado ganar desde el primer minuto al último. Hemos hecho un partido para llevarnos la victoria», defendió el entrenador rojiblanco.

El principal hándicap que puso sobre la mesa el entrenador fue la evidencia de que su equipo no tuvo pericia en los metros finales. «Nos ha faltado estar finos en los últimos metros, en el último paso en gestionar mejor nuestras ocasiones para que fueran más claras, aunque hay que admitir que ellos han estado bien en defensa».

La clarividencia arriba es lo que más se cotiza en el fútbol y su equipo no la tuvo anoche. «La pena es que nos han faltado tranquilidad en ese último momento. En esos instantes hay que despejar la mente para pararse, pensar y tranquilizarse antes de decidir, pero no hay que olvidar que eso es lo más difícil del fútbol».

El entrenador insistió en que no ve motivos para llevarse un berrinche, al margen de los dos puntos que se le escaparon entre las manos. «No estoy ni enfadado, ni desilusionado, ni frustrado. Cuando uno no gana siempre piensa que no ha estado bien y que podía hacer mejor las cosas, pero la verdad es que el partido por nuestra parte ha estado bien, sobre todo en la primera parte». Y encontró un último consuelo: «Lo más importante es que lleguemos al final del partido haciendo ocasiones», sentenció.

El Athletic no ha ganado ninguno de los dos partidos de Liga jugados tras el Mundial en los que ni siquiera ha marcado un gol. Pero se trata más de un problema realizador que de juego. Ante el Betis y el Osasuna remató más que el rival. «Estamos bien. No tengo ninguna duda. El equipo es fuerte, está bien y no pierde la cara a ningún partido», defendió el entrenador.

El empate de anoche deja al Athletic fuera de competiciones europeas tras un amplio periodo entre las seis primeras posiciones. El equipo rojiblanco baja de peldaño poco antes de visitar a la Real en un derbi en el que necesita puntuar para que los blanquiazules no se le escapen. Valverde no se pone nervioso por vese fuera de las posiciones continentales. «Esto es largo. Hay que llegar bien colocado al final».

Valverde se dejó un cambio sin hacer y a Herrera sin jugar. No acaba de coger el ritmo de competición. «Ha estado lesionado y ha tenido que ir parando. Está bien, pero hay competencia en el equipo. Zarraga ha estado bien ante Osasuna y Dani García también en Pamplona», justificó.