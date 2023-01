«Cuando un partido es definitivo es siempre el más importante»

El temporal le sienta bien a las banderas rojiblancas que ondean en Lezama. A todo trapo. Así quiere la afición del Athletic a su equipo en el encuentro de Copa de este miércoles (20.00 horas) en San Mamés ante el Espanyol, un rival al que le cuesta lograr victorias, pero al que cuesta superar. La eliminatoria, de octavos de final, es a partido único, sin margen de error. Y eso -una sucesión de fallos- condenó al conjunto de Ernesto Valverde el sábado frente a la Real Sociedad. «Cuando hay un partido definitivo es el más importante porque los anteriores han pasado y los otros están por llegar», alerta el técnico horas antes del primer gran compromiso de la temporada. No quiere más tropiezos.

«Estamos bien. Tenemos la opción de pasar a cuartos. En San Mamés, con un gran ambiente y con ganas de continuar. ¿A quién no le motiva la Copa? Sabemos lo importante que es para el club. Es complicado ganar la Liga pero la Copa está más abierta», azuza Valverde.

La experiencia le receta calma tras un tropiezo como el del Reale Arena. «Las temporadas son paso a paso. Si ganas, todos son parabienes. Si pierdes, todo son crisis. No hay que perder la cabeza. Necesitamos ser más concretos en la finalización de la jugada. Es lo que nos está faltando. En cuanto a nuestra intención de salir a ganar, de eso no hay dudas», subraya. Después del partido ante la Real hay algunos jugadores «con molestias» y «es posible» que haga algún cambio. «Pero no se lo voy a contar al Espanyol».

No estará Iñigo Martínez, lesionado. ¿Jugará el domingo contra el Real Madrid? «Ya veremos». El equipo está casi sin centrales. A Valverde le gustaría que prosperara el recurso por la tarjeta roja a Yeray, pero esboza un gesto de duda. «Tenemos que fijarnos en lo que podemos controlar, en las jugadas que nos costaron el partido de la Real. Errores en el juego interior y alguna pérdida que ellos aprovecharon. El tema del árbitro se nos escapa. Aunque estaría bien decirle al árbitro (Cuadro Fernández) si está seguro de lo que pitó (penalti y expulsión de Yeray) y si no estaría bien echarle un vistazo a la jugada». Valverde, lo confiesa, sigue dándole vueltas a esa acción que cerró el partido de San Sebastián.

La polémica por las decisiones arbitrales y el VAR siguió ayer en el partido entre el Cádiz y el Elche, con un gol ilicitano en claro fuera de juego. «Es imperdonable porque se están jugando el descenso. Es un despiste del árbitro y del árbitro del VAR. No vieron la jugada. A la larga, habrá un VAR automático«, augura

Cuidado con Joselu y el Espanyol

Pero no se entretiene con cuestiones pasadas. Su punto de mira está ya en el Espanyol. «Es un equipo incómodo. No es sencillo superarles. Ha empatado varios partidos que han podido ganar. Ha logrado puntos fuera de casa. Y tiene jugadores como Joselu que son fuertes en el juego aéreo y que te bajan todos los balones. Tras ganar al Getafe, anímicamente vienen en un buen momento», avisa.

Al ser un encuentro a vida o muerte no valen los precedentes en la Liga «Los dos tenemos que salir a ganarlo. Aunque hay formas de ir a por la victoria, arriesgando más o menos», señala. Espera a un rival «solidario, agresivo en los duelos y con muchos argumentos en la zona de delante». El escenario jugará a favor del Athletic. A Valverde le gusta este ambiente invernal. «Hasta ahora no hemos jugado un partido en estas condiciones. El público estará con nosotros. Espero que el campo aguante».