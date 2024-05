Valverde y las críticas por el cambio de portero: «No tengo nada que comentar, pueden jugar los dos»

Es probable que haya aficionados del Mallorca y el Cádiz a los que no les gustara que Unai Simón abandonara el campo con 0-1 en el minuto 62 para ayudarle a ganar el Trofeo Zamora. El partido ha concluido 2-1 para un Celta casi salvado después de que Agirrezabala haya encajado dos goles. El resultado deja entre sus dos rivales la lucha por la última plaza del descenso.

El entrenador rojiblanco ha sido preguntado por si entendería que haya gente molesta en esos clubes por lo que ha hecho.

«Tenemos dos grandes porteros y pueden jugar los dos en cualquier momento. Uno lucha por el Zamora y con Agirrezabala hemos ganado la Copa. Ha pasado y no tengo nada que comentar. Que es algo no se suele ver eso en los partidos, pues es posible, pero nosotros lo hemos hecho y ya está. No creo que nadie tenga ningún problema con mis porteros y los puedo utilizar cuando crea conveniente. Lo mismo que yo no me voy a meter con los porteros de los demás», ha dicho con gesto muy serio.

Tenía tan pocas ganas de dar explicaciones que ni siquiera ha querido responder a si había pactado el cambio con Unai Simón.

A la hora de resumir el partido lamentó que «los dos goles han sido jugadas extrañas por nuestra parte. En el partido pasaban pocas cosas. Ellos han salido más arriba en el segundo tiempo porque tenían que apretar más y tenían mayor necesidad».