Valverde dará minutos a Agirrezabala contra el Sevilla

Juan Pablo Martín Sábado, 18 de mayo 2024, 18:48 | Actualizado 19:33h.

Ernesto Valverde dará minutos mañana frente al Sevilla a Julen Agirrezabala. El técnico quiere que el guardamenta de la Copa reciba «el reconocimiento de los aficionados», por que todavía no ha jugado en San Mamés. «No sé si saldrá de inicio o después», ha destacado este sábado el de Viandar de la Vera, que no ha querido desvelar nada más respecto al once inicial que sacará ante los hispalenses. La posibilidad de que Unai Simón consiga el Trofeo Zamora también puede tener su peso en la decisión.

Después de la mala racha de resultados que acumula tras ganar la Copa, el entrenador ha dejado claro que el objetivo del Athletic en estos momentos «es ser quintos». «Para eso necesitamos un mínimo de dos puntos y hay que ganar. Queremos despedir bien la temporada y a los jugadores que no van a continuar, hacer un buen partido y quedarnos con un buen sabor de boca en San Mamés», ha recalcado. Recupera a varios jugadores importantes de cara al choque como Nico Williams, Sancet, Galarreta o Muniain, «que han entrenado con normalidad con el primer equipo», aunque puede tener alguna baja no esperada como la de Hugo Rincón. «Es el ultimo partido en casa, no hemos ganado los tres anteriores y queremos hacerlo. Desde el punto de vista de la clasificación es importante para el club. Es nuestra primera bala y hay que aprovecharla», ha insistido. «Mucho más tranquilo» El día después de confirmar su renovación, Valverde ha admitido que ahora está «mucho más tranquilo». «Era una cuestión de tiempo. Esperar el momento porque esta semana ha habido despedidas y diferentes situaciones». No le ha costado demasiado decidirse. «Cuando llegan los momentos importantes en los que se piensa en el futuro siempre se barajan las posibilidades existentes, pero en este caso ya lo venía madurando durante el año. Las cosas estaban bien, hemos hecho una buena campaña y siempre sientes un punto de obligación con toda la gente que te está empujando desde dentro, que te está ayudando. Estar en el Athletic es un privilegio que tenemos la suerte de vivirlo», ha recalcado. A pesar de la galerna que vive estos días el Sevilla con el 'caso Navas' y la no continuidad de su técnico Quique Sánchez Flores, el técnico rojiblanco ha preparado el encuentro pensando en que los andaluces llegarán a San Mamés «para dar su mejor versión». «Tienen buenos jugadores y son un buen equipo que ha atravesado momentos dificiles, pero eso a nosotros no nos tiene que influir», ha advertido.