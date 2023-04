Valverde defiende a Nico: «Esos comentarios responden a la bajeza moral de determinada gente»

Noticias Relacionadas

Nico falló dos claras ocasiones de gol, pero Valverde no le responsabiliza del trauma vivido en San Mamés. «Está un poco afectado, como todos. Todos nos hacemos responsables de la eliminación en la parte que te toca. Tuvo un par de ocasiones muy claras que no convirtió y ya está».

Nada que no haya sucedido a otros delanteros. Aquí Valverde se puso como ejemplo ante su jugador. «Lo mismo que me ha pasado a mí en muchísimas ocasiones en las que fallé goles que nos costaron resultados. Por eso no es responsabilidad de Nico. Es de todos». Y resolvió con una apreciación a la que se agarra tras la derrota. «Fue un gran partido. A mí como aficionado es de los que me gustaría que jugara mi equipo».

El Athletic y sus hinchas siguen de duelo tras el varapalo ante Osasuna. Valverde pide a su vestuario dejar atrás la aflicción y concentrarse en el partido de mañana (16.15 horas en el campo del Espanyol). «La gente lo que quiere es una reacción», ha lanzado a sus jugadores. «Ya ha pasado. No vamos a estar todos los días metidos en un agujero y lamentándonos. Tenemos nuestras opciones en Liga y tenemos que ir a por ellas», El entrenador ha querido relativizar lo sucedido. «Si no llegas a la final es que te eliminan y eso le pasa a los mayoría de los equipos tanto en la Copa, como en la Champions como en la Liga Europa», ha precisado. Poco antes había pedido «no hacer un drama de algo que le puede pasar a cualquiera y que no logramos por una pizca de suerte». Valverde se agarra al discurso de que su equipo mereció ganar al Osasuna y que el fútbol fue injusto. «Tenemos muchas cosas que mejorar, pero hicimos muchas cosas bien como para poder pasar», ha mantenido con vehemencia. Y ha resuelto su reflexión con un «si tengo que elegir perder una eliminatoria, prefiero perderla así». ¿Hace autocrítica?, ¿tiene algo que reprocharse?, le ha preguntado este periódico. «Está claro que hacemos muchas cosas bien, pero hay cosas en las que no estamos acertando. Tenemos que ser capaces de traducir todo lo que hacemos en goles. Cuando no ganas es porque algo te falta. Si hemos podido ganar 3-0 o 4-0 es que algo nos falta. Tenemos que seguir insistiendo», ha reflexionado.

