Valverde desvela que contaba con Dani García pero «él ha tomado la decisión» de dejar el Athletic

Dani García se va del Athletic por voluntad propia y no porque el entrenador no contara con sus servicios. Así lo ha desvelado el propio técnico del primer equipo en la rueda de prensa previa al partido de este sábado en Vallecas que pone fin a la temporada. «Ha sido el propio jugador el que ha tomado la decisión», ha asegurado Ernesto Valverde. De las palabras del futbolista ya se intuía que no se encontraba a gusto con tan pocos minutos sobre el terreno de juego. «He venido (a Lezama) muchos días triste y jodido en el coche. Entraba por la puerta y me levantabais el ánimo», agradeció a sus compañeros.

🥺 Así ha sido la despedida de Dani García en Lezama.



Un verdadero honor, Dani. Mila esker ❤️#EskerrikAskoDani #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/RM3VMUsxFU — Athletic Club (@AthleticClub) May 23, 2024

«Está claro que ha habido momentos en la campaña que ha jugado y otros en los que estuvo lesionado con un problema en el cuádriceps. Fueron dos meses largos en los que aparecieron otros jugadores como Prados y Jauregizar. Ha tenido menos protagonismo y ha decidido que quería salir, buscar algo diferente y lo respetamos», ha añadido Valverde.

El de Zumarraga, que hoy cumple 34 años, se va junto a Raúl García y Muniain por lo que el vestuario se queda sin tres veteranos, pero Valverde no teme que la ausencia de estos referentes puedan afectar a la plantilla. «Vamos a empezar una nueva temporada y siempre hay jugadores que tienen que coger un rol determinado. Ahora que hay unos que se marchan habrá otros que cojan ese testigo. No es ningún problema», ha apuntado.

🥳 ¡Hoy es el cumpleaños de Dani García!



El centrocampista cumple 3⃣4️⃣ años.



❤ Zorionak! Ondo pasa eguna!#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/GGQcfV9mTz — Athletic Club (@AthleticClub) May 24, 2024