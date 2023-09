Valverde dice que la ausencia de fichajes en el Athletic es «algo asumido desde hace tiempo»

A las puertas de la cuarta jornada de Liga y tras el cierre del mercado de fichajes, los equipos ya pueden respirar tranquilos sabiendo con qué mimbres podrán contar de ahora en adelante. Algo que en el Athletic ya se sabía más o menos desde hace semanas ya que, una vez más, no ha habido novedades. Un hecho al que Ernesto Valverde quita importancia y lo torna más bien en algo rutinario vista la tendencia de los últimos cursos.

«Siempre hay pocos movimientos, y cuando hay pocos ya son muchos. Lo normal es que no los haya porque no tenemos demasiadas posibilidades. Todo se centra en dos o tres jugadores, o en un jugador y medio. Estas cosas son así, pero ya las tenemos asumidas desde hace tiempo», lanzaba el de Viandar de la Vera en la sala de prensa de Lezama.

La única salida concretada en estos últimos días ha sido la de Javier Martón rumbo al Mirandés, un movimiento que Valverde explica porque «tenemos esa posición bastante cubierta y está claro que a la hora de repartir los minutos no van a llegar para todos». «Es un jugador joven, es bueno que pueda jugar para que pueda volver», añadía. Otro que pudo salir pero que finalmente se ha quedado en Lezama es Peru Nolaskoain. «Ha habido alguna posibilidad que no se ha concretado. Es un jugador que va a estar con nosotros y esperamos lo mejor de él», zanjaba.

Un Ernesto Valverde que aseguraba estar «contento con la plantilla, es la mejor que puedo tener», y satisfecho por no haber perdido a ningún peón de los importantes. «Teniendo en cuenta que nuestro mercado es limitado, el que no se te vaya nadie ya es un éxito», subraya. «Los entrenadores lo que queremos es mejorar el equipo. Para eso, lo primero es que no se vaya nadie y luego intentar solucionar los huecos en los que crees que puedes tener alguna dificultad», comentaba al respecto.

Ese 'vacío' el Athletic lo tiene en el eje de la defensa, aunque el míster reconoce: «Ahora mismo en la línea defensiva estamos un poco así, porque Peru y Yeray están lesionados Pero es así, tenemos que competir con ello y seguir. No obstante, considera que tiene soluciones suficientes en la plantilla con «Peru, que conoce la posición. Prados ya estuvo también el año en esa posición, y puede jugar de mediocentro o lateral. Y tenemos otras opciones con jugadores como Egiluz o Yuri».

El de Zarautz apunta a titular este domingo ante el Mallorca a tenor de las palabras de Ernesto Valverde. Al menos, le ve ya preparado para la disputa de un partido al completo. «Pensamos que sí», ha dicho de forma elocuente el técnico del Athletic. «Yuri lleva tiempo trabajando después de la lesión, haciendo su propia pretemporada, lleva su propia carga de trabajo. Hemos metido en este tiempo también a Imanol, que se ha recuperado de una lesión larga. Pero pensamos que ya tiene que estar cada vez mejor», explicaba.

Centrado ya en el duelo del domingo en Son Moix, Valverde tiene claro que será uno de esos partidos en los que a los rojiblancos les tocará enfundarse el mono de trabajo para sacar réditos positivos. «Es un equipo bravo, que te disputa cada jugada, destruye tu juego, intenta salirte muy rápido. Para hacer lo que hacen ellos, son los mejores», advierte. «Siempre son un equipo paciente que espera su oportunidad, hacen que tu no juegues bien y te desesperes. Y como te desesperes mucho ahí es cuando te pueden ganar», lanza.

«Para nosotros es una oportunidad de mantener esta buena secuencia de resultados. Tenemos que intentar sacar nuestra mejor versión para intentar superarles sabiendo las dificultades que tienen», proseguía Valverde, para quien el cambio de actitud del equipo tras la derrota en el estreno contra el Real Madrid ha sido clave. «No estuvimos al nivel que hemos mostrado la temporada pasada en partidos importantes. Somos más reconocibles el día del Betis, el día de Osasuna… nos parecemos más a eso», explicaba.

En este sentido, Valverde se mostraba satisfecho por haber sacado adelante partidos que el curso pasado se atascaron ante rivales de este calibre. «Tuvimos ciertas dificultades. Con Osasuna, desde luego; con el Mallorca, con el Betis… esa sensación de quitarnos un poco el lastre que arrastras es importante», asumía. «Era clave reactivarnos en este principio de temporada, en el que todo el mundo busca no quedarse descolgado y estar bien colocado. Tenemos que ahondar en esa situación y pensar que mañana tenemos una gran oportunidad», concluía.