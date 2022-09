Valverde: «Ganar en Primera cuesta mucho. La gente de fuera no lo sabe» «Tenía que decidir entre sacar a Herrera o Vencedor. Y he decidido que salga el segundo», explica el entrenador del Athletic

Ernesto Valverde no pierde la compostura ni en la victoria ni en la derrota. El entrenador del Athletic ya había avisado que el partido ante el Espanyol era un duelo de «gran dificultad» porque los de Diego Martínez componen un grupo muy aguerrido. Así fue. Con tono pausado, el técnico insistió en que lo sucedido no corresponde a lo que se vivió. «Hay muchas maneras de perder. Cuando estás horrible y mereces perder de largo, que no ha sido el caso o cuando no juegas bien y te sale todo mal, que tampoco ha sido el caso. Y luego cuando pierdes de una manera que no te lo puedes explicar, como sí puede ser el caso», reflexionó.

El técnico insistió en resaltar la capacidad del rival. «Vamos a ser claros. Estamos en Primera. Al contrario hay que concederle que te haga peligro. No sólo viene a defenderse, que lo ha hecho bien. Cuando ha podido ha mirado hacia nuestro área», dijo a los periodistas.

Valverde quiere poner en valor la máxima dificultad que supone sacar adelante los partidos en la máxima categoría aunque en frente esté un equipo sin ninguna victoria como era el Espanyol. «Ganar un partido en Primera cuesta. Cuesta mucho. La gente de fuera no lo sabe. Lo saben los que están dentro porque a lo largo de tantos partidos tienes de todo».

El entrenador destacó que su equipo tuvo de nuevo determinación para llevar el peso del partido, pero admite que el rendimiento fue a menos según avanzaba el duelo. Lo más potable fue, a su juicio, la primera parte cuando hubo «momentos buenos». «A veces cuando tienes mucho dominio te puede la impaciencia y concedes una contra fatal. Hemos llevado el peso del juego y quizás nos ha faltado un poco de paciencia y tomar mejores decisiones en el último tercio para acabar jugadas y no desequilibrarnos».

El técnico explicó además porqué no jugó Ander Herrera pese a que la grada lo esperaba impaciente. «Lleva una semana con nosotros. El partido estaba en un momento en el que debía decidir entre él y Vencedor y ha sido Vencedor. Ya veremos la semana que viene», justificó.

Braithwaite se reinvindica

En el otro bando, Braithwaite se reinvindicó tras dejar el Barcelona y fichar por el Espanyol. «He tenido un poco de suerte, pero llevo el gol en mis piernas. No tengo que demostrar nada a nadie».