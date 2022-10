Xavi elogia a Valverde: «Hizo un trabajo excelente en el Barça, es un pedazo de entrenador»

El Barcelona recibe al Athletic muy mentalizado de las dificultades que propondrá el equipo de Ernesto Valverde y la alta presión que aplicará por todo el campo. Valverde vuelve al Camp Nou y todas las miradas estarán puestas en él. El mismo Xavi Hernández se deshace en elogios hacia el Txingurri y lo califica como «un pedazo de entrenador».

El técnico del Barcelona sabe que la presión física que despliega sobre el campo el Athletic te obliga a estar a su altura y por eso avisa a sus jugadores de que «será uno de los partidos más intensos de la temporada. Va a ser un rival muy agresivo en la recuperación tras pérdida. Nos apretarán, nos querrán quitar la pelota en nuestro campo. Trabajan muy bien tácticamente».

Xavi se espera un duelo de igual a igual e, incluso, compara que «Valverde es un entrenador igual con una vertiente más ofensiva que Marcelino en comparación con el año pasado». Para igualar la presión del Athletic, y en una semana con tres encuentros, Xavi no oculta que hará rotaciones. «Siendo un rival tan intenso y tan físico, haremos cambios, porque lo requiere el calendario. Hay gente muy fatigada, gente que va cansada. Variaremos el equipo e intentaremos poner en dificultades al Athletic, atacando de la mejor manera».

Elogios a Valverde

Ernesto Valverde vuelve este domingo al Camp Nou por primera vez después de su polémico cese a media temporada, hace casi tres años, y Xavi se saca el sombrero por el trabajo que el Txingurri hizo en Barcelona. «Tengo una consideración muy alta de Valverde como entrenador y como persona por lo que hizo en el Barça. Nos pondrá las cosas difíciles, seguro».

Se le preguntó al actual entrenador barcelonista si se fue injusto con Valverde durante su época en el banquillo azulgrana. Xavi está de acuerdo con esa afirmación, y viene a reconocer que una parte del entorno culé no supo reconocer los éxitos de su predecesor. Xavi defiende que «nosotros, a Valverde, lo valoramos mucho. Otra cosa es el entorno y ahí ya no entro. Valverde me parece un pedazo de entrenador espectacular. Sin ninguna estridencia, sin ninguna mala cara, educado, una imagen intachable. Me parece un ejemplo. Es una persona extraordinaria que hizo un trabajo excelente en el Barcelona para los profesionales del fútbol. Luego, lo otro, en las opiniones ahí ya no entro».

Íñigo Martínez

Otro nombre propio de la comparecencia de Xavi con la prensa fue Íñigo Martínez. El central está en el radar del Barcelona desde el verano y seguro que volverá a sonar en el futuro. Xavi analiza sus cualidades y demuestra que le encanta como jugador, aunque también le gustan los otros centrales rojiblancos. «El Athletic tiene grandes centrales. Yeray también es un futbolista importante, o el mismo Vivian».

Xavi describió a la perfección a Íñigo Martínez: «tiene una capacidad física importante, un buen juego aéreo y salida de balón buena. Es un perfil bueno. Pero no solo él, sino toda la defensa del Athletic».

¿Sin Busquets?

Una de las dudas que habrá que despejar en el once titular del Barcelona es si Sergio Busquets, en lenta decadencia, volverá a la plaza de pivote o si Frenkie de Jong sigue en esa posición, como hizo a la perfección contra el Villarreal el jueves pasado.

Xavi no dio pistas, pero dejó caer que podría volver a contar con Busquets en función de cómo juega el rival. «Contra el Villarreal, el hombre libre era nuestro pivote. Frenkie de Jong lo entendió muy bien. Busquets roba muchísimos balones y sabe organizar la presión. Busquets seguirá siendo importante para el equipo, al igual que De Jong».

El Barcelona mantuvo una buena línea hasta las derrotas contra el Inter y el Real Madrid de hace una semana. Ante el Villarreal reaccionó y Xavi está moderadamente contento con la evolución de su equipo. «En muchos momentos esta temporada hemos hecho grandes momentos o grandes partes. El equipo ha competido contra todos los equipos, incluso cuando el resultado ha sido adverso. Nos vamos acercando a lo que queremos».

La complicada situación de Piqué

La situación de Gerard Piqué es complicada ahora mismo. Un sector del Camp Nou no le perdona que no se quisiera rebajar el sueldo y también sus problemas extradeportivos. El jueves pasado ese sector le silbó y jugando en casa otra vez podría tener minutos y dividir a la afición. Xavi aclara que ve bien al jugador. «Está animado, haciendo grupo. Está tirando del grupo, haciendo piña. Yo le veo bien, sinceramente».

22 convocados

Para recibir al Athletic, Xavi Hernández cuenta con los mismos 22 jugadores que convocó ante el Villarreal el jueves pasado. Memphis Depay y Christensen no se han recuperado. Araujo, tampoco ha podido entrar a tiempo. La lista de convocados la forman los porteros Ter Stegen, Iñaki Peña y Arnau Tenas; los defensas Héctor Bellerín, Sergi Roberto, Eric Garcia, Kounde, Piqué, Alba, Balde y Marcos Alonso; los centrocampistas Pedro, Gavi, Busquets, De Jong, Kessie y el joven Pablo Torre; y los atacantes Ferran Torres, Dembélé, Lewandowski, Raphinha y Ansu Fati.