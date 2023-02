Valverde sobre las informes de Negreira: «No sabía ni que existían»

Los pagos efectuados por el Barcelona al excolegiado José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros desde 1994 hasta 2018, por varios trabajos de asesoramiento entre 2016 y 2018, se colaron este sábado en la rueda de prensa de Ernesto Valverde. Había una razón: el actual entrenador del Athletic dirigía a la escuadra culé durante la última parte de esa relación. El preparador del Athletic aseguró que no conocía esos informes. «Ha sido una sorpresa para mí. No sabía ni que existían», indicó el preparador en su comparencia previa al duelo de este domingo contra el Atlético.

Valverde, siempre prudente, se desmarcó de la polémica. «Es una cuestión que me pilla un poco lejos. Supongo que se irá aclarando con el tiempo, porque todavía no tenemos todos los datos. Ha sido una sorpresa, pero tenemos que ser cautos para ver por dónde va todo esto», aseveró el entrenador de Viandar de la Vera, que dijo no recordar haber «visto» esos informes.

Explicó, de todos modos, que en el Athletic sí son habituales, como en otros equipos, los análisis sobre los colegiados que tocan en cada jornada. «Es algo común. Hay alguna apreciación que nos hacen. Si sacan más tarjetas, la estadítica que tiene... Son informes que llegan a Jon Aspiazu (su segundo)».