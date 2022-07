Valverde inicia su tercera singladura

La plantilla del Athletic arranca hoy en Lezama la temporada 2022-23. Lo hace sin mayores novedades respecto al ejercicio anterior, salvo la repesca de Gorka Guruzeta, el regreso de Iñigo Vicente e Imanol Pérez de Albéniz y la subida, al menos para el trabajo veraniego, de canteranos como Paredes, Gerenabarrena, Malcom, Unai Bilbao y los porteros Iru, Padilla e Ispizua, que cubrirán las ausencias de Unai Simón y Agirrezabala por sus compromisos con las selección. La gran novedad, por supuesto, está en la dirección técnica, en el regreso de Ernesto Valverde, que se dispone a afrontar su tercer ciclo en el club. Estas dos cuestiones, la permanencia del mismo grupo de jugadores y el relevo en el banquillo, vuelven a situar al Athletic en una coyuntura ya muy conocida: la misma que se vivió cuando llegaron Berizzo, Garitano y Marcelino. Se trata, sencillamente, de ver qué partido les saca el nuevo técnico a esos jugadores, de qué manera consigue que el equipo progrese y salga del círculo vicioso que le condena a terminar la Liga, arriba o abajo, en mitad de la tabla.

El objetivo del equipo debe ser volver a Europa tras cinco años de ausencia ambición

Este es el gran reto de Valverde, que en el primer día en el tajo se encontrará con 35 futbolistas: mejorar al Athletic, hacerle subir ese peldaño que le ha separado de Europa en los últimos años. Marcelino hizo un buen trabajo, pero tampoco mejoró los números de Gaizka Garitano. Ahora le toca intentarlo a Txingurri, que si por algo destacó en sus dos anteriores etapas fue por su fiabilidad a la hora de clasificar al equipo para Europa. Lo logró en cinco de seis ocasiones posibles. Y se espera, por supuesto, que lo consiga en esta séptima oportunidad por mucho que, interrogado al respeto el día de su presentación, se saliera por la tangente con una frase huidiza. «Este año hemos sido octavos y hemos estado en la lucha por el acceso a Europa. Y el objetivo es estabilizar esta situación», aseguró.

En realidad, no. El objetivo debe ser más que estabilizar una situación ya muy estabilizada. Demasiado. Porque no es que el Athletic haya quedado octavo esta temporada y haya estado en la pelea por Europa sino que ya en 2019, en la primera campaña de Garitano, sólo un remate al larguero de Iñigo Martínez en Sevilla en la última jornada le impidió jugar competición continental. En fin, que ya no vale con estar en la lucha. Otra cosa es que haya que resignarse a ello a final de temporada porque hay seis o siete equipos mejores (que los hay), pero el objetivo ya no puede ser sólo luchar sino ganar por fin esa pelea y volver a Europa tras cinco temporadas de ausencia.

Para conseguirlo hay una obligación imperiosa: ser más regulares. Llevamos tanto tiempo hablando de este concepto que la insistencia ha acabado abriendo una rendija de humor entre los aficionados. Ya es un lugar común decir que el Athletic es muy regular precisamente en su irregularidad. Es cierto que la pasada temporada los rojiblancos pusieron fin a una racha malísima que ya empezaba a ser un estigma. Habían acumulado 45 jornadas seguidas de Liga sin empalmar dos victorias hasta que lo consiguieron en las jornadas 3 y 4, ganando al Celta y al Mallorca. El equipo de Marcelino volvió a repetir en otras dos ocasiones el logro de las dos victorias consecutivas, en las jornadas 8 y 9 y en la 22 y 23. Ahora bien, lo que a partir de entonces se le hizo esquivo fue el tercer triunfo seguido. No hubo manera y el equipo lo pagó caro. Basta con recordar aquella dolorosa derrota en Mallorca cuando el Athletic se encontraba ante la posibilidad de situarse a dos puntos no ya solo de Europa sino de la Champions.

Gerenabarrena, Malcomy Luis Bilbao, más los porteros Iru, Padillae Ispizua, harán la pretemporada canteranos

El tiovivo

Los rojiblancos son un tiovivo. Suben y bajan. No terminan de equilibrarse y de lograr una buena racha de resultados que, aparte de impulsarles en la clasificación, les llene de confianza. Es muy posible que la causa de esta irregularidad rocosa tenga que ver con la propia naturaleza del equipo, poderoso a nivel defensivo (tercero menos goleado) pero débil en ataque (octavo más goleador). Al Athletic le cuesta un horror cerrar partidos en los que ha dominado y todavía se sigue dejando puntos inexplicables por sus ya famosas empanadas ante rivales de menor entidad. Valverde tiene que erradicar, o al menos aliviar, este defecto si quiere que sus pupilos no se vean de nuevo subidos en una montaña rusa toda la temporada.

Habrá que ver de qué manera impulsa el técnico de Viandar de la Vera el despliegue ofensivo de un equipo con muchos futbolistas de banda, escasa creatividad en sus medios centros y carente de un delantero específico ya consolidado. El reto es grande, sobre todo teniendo en cuenta que la plantilla es lo que es, como decíamos al comienzo del texto, y que no se esperan incorporaciones que supongan un salto de calidad.