Valverde: «En el juego no hemos estado demasiado bien» «Hemos tenido muchos errores y pérdidas de balón, pero en el primer tiempo hemos tenido contundencia», resume el técnico rojiblanco

Javier Ortiz de Lazcano Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Domingo, 7 de enero 2024, 22:48 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El ErnestoValverde más autocrítico apareció anoche después de su resultado más contundente en Copa. Frente al mejor rival que se ha encontrado en el torneo, el Athletic sentenció en la primera parte.

Sin embargo, su entrenador encontró en ese demoledor periodo aspectos que no le agradaron.Y los expuso en la sala de Prensa nada más tomar asiento. «El partido lo hemos encarrilado muy bien en el primer tiempo. Hemos tenido mucha pegada, pero en el juego no hemos estado muy bien, con muchos errores y pérdidas de balón y sin hacer presión. Ha habido momentos en los que nos llevaban peligro, y sin embargo nosotros les hemos golpeado duro. Estamos en una dinámica muy positiva. El resultado es muy bueno, pero no hemos estado demasiado bien. En el segundo tiempo hemos dominado muy bien», resumió.

La jugada clave llegó con 0-0 en el marcador. Aketxe colocó un excelente pase interior a Bautista. El delantero se presentó sólo ante Agirrezabala, que envió la pelota fuera. «Ha sido un paradón», resumió el otro guardameta, el gallego Yoel. A cambio, en sus tres primeros remates a puerta los rojiblancos anotaron. Su entrenador insistió en la importancia de la pegada. «Hemos tenido contundencia en el primer tiempo. Cuando se tienen ocasiones de gol es fundamental acertar. Han tenido la de Bautista que ha sacado Julen. En cada jugada es decisivo ser quirúrgico. Nosotros lo hemos sido», manifestó. Valverde resaltó además que el hecho de que la inmensa mayoría de equipos en el bombo sean de Primera demuestra que «todo el mundo quiere ganar» y que «ninguno se fía de nada», lo que provoca que los entrenadores hagan como él, apostar en la mayor parte de los casos por equipos muy competitivos. «Para ganar en cualquier campo tienes que ir con todo y muy concentrado. La diferencia entre el Eibar y nosotros son detalles en la contundencia, que es lo que cuenta», resumió Valverde. Etxeberria, resignado Joseba Etxeberria mantiene que el Athletic sentenció por una cuestión de pegada. «El Athletic tiene buenos jugadores con mucha confianza. Nosotros hemos tenido con Bautista la primera ocasión, que podría haber cambiado el partido, pero los que han marcado en la primera parte han sido ellos», resumió. El entrenador del Eibar cree que al descanso hubo más diferencia en el marcador que en el campo. «A nivel de juego ha habido ido alternancia, pero ellos cada vez que han llegado han hecho daño». El elgoibarrés explicó cómo cambió la dinámica del partido en la segunda parte. « Hemos sido un equipo más corto y eso ha dejado menos espacios al Athletic». «No podemos decir que es injusto, la pegada de ellos ahí está y han sido tres buenos goles», asumió un Etxeberria que se ha quedado con la «pena» de no haber podido llegar al final con el marcador abierto y opciones de ganar. En todo caso se felicitó de haber intentado jugar «de tú a tú» al Athletic y en «la segunda parte hemos dado la cara con un resultado adverso, algo que nos servirá para el futuro.

Temas

Athletic

fútbol