Valverde: «Los jugadores del Athletic tirarán hacia adelante» Valverde, en rueda de prensa. / Efe El exentrenador del Athletic señala que los resultados no son buenos, pero que el equipo «hace buenos partidos» JUANMA MALLO Martes, 4 diciembre 2018, 19:18

Ernesto Valverde no pierde de vista al Athletic, el equipo en el que militó seis años como entrenador en dos etapas. Este martes, en la previa del encuentro que el Barcelona disputa mañana contra la Cultural Leonesa en la Copa del Rey, ha abierto un hueco para referirse a su antigua escuadra. Ha admitido que lo sigue. Y ha considerado que, en líneas generales, la escuadra vizcaína firma duelos decentes. Lo que no acompaña es el marcador. «Los resultados no son buenos, pero el equipo hace buenos partidos«, ha comentado.

Y ha querido lanzar un mensaje tranquilizador. «El Athletic ya ha estado otras veces en estas situaciones y es un equipo que siempre se junta y los jugadores tiran hacia adelante. Siempre ha sido así y así será este año», ha proclamado el preparador que ha dado el último título a los bilbaínos.