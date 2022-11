Valverde: «Me gusta todo de mi equipo»

Ernesto Valverde realizó este jueves, antes de visitar mañana al Girona (21 horas), un pequeño análisis de la primera parte de la temporada de su escuadra. Y se le notó satisfecho. «Me gusta todo de mi equipo», ensalzó el entrenador del Athletic, con su formación situada sexta en la Liga y que ha empezado la campaña de una forma notable. Por supuesto, aceptó que le gustaría contar con más puntos en su casillero, a quién no, vino a decir, y también resaltó el fortalecido matrimonio que se ha creado con la afición, con una Catedral que se rinde en cada encuentro a sus jugadores. «Tenemos un buen espíritu y lo debemos mantener. Hemos conectado con la gente de San Mamés. Somos un equipo que se enfrenta bien a los partidos. ¿El debe? Que quieres ganar siempre», reconoció el técnico.

El Athletic vuela este viernes a Girona para continuar con este notable inicio de campaña. Es cierto, octubre fue un mes complicado, difícil, en el que la ilusión se desvaneció, pero con la victoria del domingo frente al Villarreal, la vida se observa de otro color. Eso sí, lanzó una alerta con respecto a un oponente que se planta en su estadio después de arrancar un empate en un estadio como el Santiago Bernabéu. «Es un equipo que viene jugando bien. Están en un buen momento, hicieron un gran partido. Es un equipo que ha merecido más puntos. Juega suelto, hace goles. Genera peligro y es intenso. Es un equipo que va a ir hacia arriba», adelantó el entrenador del Athletic, que colocó a Dani García como baja segura para mañana, y que dijo que había que esperar al entrenamiento de este jueves para ver si Ander Herrera e Iker Muniain están disponibles, aunque parece complicado en el caso del navarro.

Si no llega, su puesto lo ocupará Raúl García, casi con total seguridad. Le alabó. «Estuvo muy bien», aportó. Y también aplaudió el rendimiento de su defensa. Fue preguntado por si, en su opinión, Yeray debería estar en la prelista de La Roja, igual que Simón, Iñigo, Nico y Sancet. Dijo que no se quería meter en el trabajo de Luis Enrique, pero... «los centrales que tenemos están a un nivel altísimo, no los cambio por nadie», aplaudió.

Hacer de pegamento

Ellos, Yeray, Vivian, Iñigo y Paredes, son una pieza más en una maquinaria que, de momento, funciona de la manera adecuada. De hecho, cuestionado por su grado de responsabilidad en la evolución del Athletic, echó balones fuera y habló del grupo. Todos somos un conjunto, cada uno cumple su función. El entrenador tiene que hacer de pegamento entre todas las partes. Y los jugadores que son los actores de todo esto son los que lo llevan al campo. Es muy difícil separar lo que es los jugadores del entrenador. Estamos todos ahí. Y si estamos bien colocados es mérito de todos. Vamos a ver si podemos mejorar e ir un poco más arriba«.

Por ejemplo, terminar en posiciones europeas después de estos dos encuentros, frente al Girona y el Valladolid. «Todos queremos colocarnos y colocarnos bien. Todos los equipos estamos enfocando estos dos partidos de una manera muy claro para conseguir un buen resultado de cara a esos días que vienen después», deseó.