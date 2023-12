Valverde: «No tengo miedo al estado de euforia»

La contundente victoria del pasado sábado ante el Atlético y la buena marcha clasificatoria del equipo –quintos– ha hecho que se instaure el estado de euforia en el entorno rojiblanco. El Athletic quiere dar carpetazo este miércoles (21.30 horas), a un ilusionante 2023 de la mejor manera posible. Quiere que siga la fiesta. Los de Ernesto Valverde vuelven a jugar en San Mamés ante una UD Las Palmas recién ascendido y con mucho menos lustre sobre el papel que los de Simeone, pero que a la chita callando es noveno en la tabla a falta de dos partidos para cerrar la primera vuelta.

Los de García Pimienta, además lo han hecho «con una propuesta diferente» y con un fútbol «muy atrevido», destacó Ernesto Valverde en la previa. El de Viandar de la Vera reconoce «el gran valor» de la victoria ante los colchoneros pero «no deja de ser un partido más», lanzó. Prefiere pasar pagina y centrarse en conseguir tres puntos que «nos darían mucho», ante el cuadro insular.

«No tengo miedo al estado de euforia. Tenemos la misma obligación que antes. El punto de necesidad del Atlético lo tenemos que poner contra Las Palmas para terminar bien el año y dar una alegría a la afición», explicó. El horario del choque, un miércoles a las 21.30 horas, no invita a pensar se vaya a producir una gran entrada, aunque Valverde no tiene dudas de que «habrá buen ambiente como lo hay siempre». «Esperemos ser capaces de conectar con ellos para ofrecer una buena despedida de año», lanzó.

El duelo ante Las Palmas probablemente sea el último de Iñaki Williams antes de ir convocado con Ghama para la disputa de la Copa África. El delantero, máximo goleador rojiblanco junto a Guruzeta –ocho tantos–, está citado para el 1 de enero con su selección y se perdería un máximo de diez compromisos. El Athletic está intentando que juegue el 4 de enero ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuan, pero cuestionado por el asunto Valverde se limitó a señalar que, «no lo sé todavía. Vamos a esperar un poco».

Los que no estarán este miércoles en La Catedral serán Óscar de Marcos e Íñigo Ruiz de Galarreta que no se han recuperado aún de sus problemas en el tobillo izquierdo y el soleo, respectivamente, ni tampoco Dani García que continúa con su proceso de recuperación. Pese a que el equipo ha contado con poco días para recuperarse del esfuerzo de la última jornada, «está bien físicamente». De hecho, los isleños han contado con un día menos al haber jugado el domingo ante el Cádiz.

El UD Las Palmas de esta temporada es 'made in' García Pimienta, un técnico al que preparador rojiblanco conoce a la perfección de su etapa en el Barcelona. «Juega muy bien, con un estilo muy definido, le gusta tener la pelota y arriesga. No les hacen demasiada ocasiones y el portero está en un momento de forma extraordinario. Tienen una propuesta diferente y no se arruga en ningún campo», destacó.

Frente a frente, por tanto, en San Mamés dos equipos que no tienen reparos en asumir riesgos y presionar muy arriba. «Ambos queremos jugar en campo contrario con las líneas altas y juntas. Tenemos que minimizar sus virtudes y maximizar las nuestras. Vendrán a hacernos sufrir», adelantó el de Viandar de la Vera que ha conseguido que su equipo convierta La Catedral en un fortín esta temporada. «Estamos en una buena línea, pero queremos estar mejor» y eso pasa por un nuevo triunfo ante el conjunto insular. «Siempre quieres acabar más arriba de lo que has terminado», concluyó.