Valverde a Nico Williams tras su golazo: «¿Pero tú eres zurdo?»

Ernesto Valverde miró asombrado a Nico Williams cuando se dirigía al vestuario tras sustituirle en el minuto 90. Se acercó a él y le felicitó. El joven extremo tenía motivos para sentirse en el cielo. El Athletic había apabullado al Atlético de Madrid con un duelo gigantesco, acababa de jugar su partido número cien con el equipo rojiiblanco y además lo había cerrado con una obra de arte como gol. El entrenador susurró algo al oído del atacante y este sonrió feliz. «Le he preguntado si era zurdo», confesó a los periodistas.

Era su forma de homenajear a un tanto que rozó la perfección y de reconocerle que no se esperaba una genialidad así. Nico recibió la pelota en la banda derecha, se fue hacia el centro y lanzó un magnífico disparo con la izquierda que colocó en la escuadra de Oblak. Su hermano quiso rendirle tributo de inmediato y se arrodilló ante él para hacer el gesto de que le limpiaba la bota. En medio de la emoción no se dieron cuenta de que lo hicieron con la derecha y no con la que golpeó la pelota en el tanto.

Hay que tomarse muy en serio a Nico. Deja un rastro de goles tras él. En ese centenar de duelos ya ha firmado 16 dianas y 14 asistencias. Tiene participación en una jugada de gol casi en uno de cada tres partidos. Cuando abandonó el estadio el público coreó su nombre a voz en cuello. «Estoy muy emocionado», confesó al concluir el duelo. «Somos un equipo muy ambicioso. Este es el camino. Hemos dado un paso adelante en casa respecto a la pasada campaña en San Mamés, que debe ser un fortín. Soñamos con Europa y ojalá estemos allí la próxima temporada».

El listón de Guruzeta

La cuenta la estrenó Gorka Guruzeta, otro jugador un excelente momento de forma. Los hinchas han dado la bienvenida a tener de nuevo un delantero centro con gol. Se ha hecho dueño de la demarcación. Valverde le ha dado la oportunidad y la ha aprovechado.

Guruzeta sobre su renovación: «Quiero estar aquí. Seguro que vienen grandes cosas»

Durante varias veces esta campaña ha dicho que su meta era superar las seis dianas del curso anterior. Antes de finalizar la primera vuelta ya lleva ocho. Y parece que no se va a quedar ahí. Ahora su listón se eleva a los trece tantos anotados en el Amorebieta en 2021-22, su campaña más productiva en el fútbol profesional.

Como indicó este periódico, en cuando llegué a veinte partidos esta campaña (lleva 17) renovará por una temporada más, pero el club y sus agentes de You First negocian un contrato aún de mayor duración. «Estoy tranquilo. Lo que tenga que venir, vendrá, pero estoy muy contento aquí y quiero seguir aquí. Seguro que vienen grandes cosas».

El duelo medía a la segunda y a la tercera pareja más goleadoras de la Liga. Detrás de Bellingham-Rodrygo (18) aparecían Griezmann-Morata (17) e Iñaki Williams-Guruzeta (15). Sólo el dúo rojiblanco añadió una dianas. Además firmaron un partidazo frente a la desaparición de sus rivales.

«El resultado ha sido corto. Es un día para estar orgullosos», resumió Herrera tras regresar al once y firmar un partidazo. Tiene motivos para la satisfacción. El Athletic ha marcado como mínimo dos goles en sus ocho últimos partidos en Bilbao, algo que no pasaba desde el curso 1981-82 en el que el equipo dirigido por Javier Clemente ganó la primera de sus dos Ligas. Y eso que grupo de Valverde se nubló en la primera parte ante la portería de Oblak. Sancet falló un penalti, cada uno de los hermanos Williams estrelló una pelota en el poste y hubo otro puñado más de ocasiones clamorosas. El resumen de la primera mitad resultó de una injusticia demoledora. Doce remates locales por apenas dos visitantes y 0-0.

La exhibición tiene además dos valores añadidos. Se logró ante el potente Atlético de Madrid y además con un Athletic lastrado por las bajas. Titulares comoDe Marcos, Galarreta y Yeray no jugaron, como tampoco lo hicieron recambios de primera fila como Dani García y Muniain.

Eso provocó que Prados, muy brillante de nuevo, jugará en el once y que dos canteranos como Unai Gómez y Jauregizar, en su primer partido en Liga, jugaran en el tramo final sin que el equipo perdiera vigor. «Valoro mucho que participen chicos que lleven tres o cuatro partidos en Primera y dan el callo». «Esto es para felicitar al Athletic por su forma de competir», zanjó el exjugador del PSG.