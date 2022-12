Valverde: «Ningún jugador me ha pedido salir» El entrenador del Athletic dice que «no tenemos pensado incorporar o sacar futbolistas» en el mercado de invierno

Ernesto Valverde ha advertido este martes que su intención es que en el Athletic no haya movimientos de salida en el mercado de invierno que arranca el 1 de enero. «Ningún jugador me ha pedido salir, absolutamente no», ha respondido a este periódico en la sala de Prensa de Anduva.

«No me ha planteado nada de ese tipo», ha dicho cuando se le ha cuestionado si habría alguna salida de los futbolistas con menos minutos. «Estamos contentos con los jugadores que tenemos, con cómo está la plantilla y en cómo va. No tenemos pensado en dar ningún paso hacia un lado o hacia otro, de incorporar o sacar jugadores. Ya veremos si hay alguna posibilidad de que alguien quiera salir, pero de momento no está contemplado», ha indicado.

Valverde ha confirmado además que cuenta con Williams para el partido de Copa en Sestao del día 20 y que está a la espera de si Unai Simón y Nico Williams estarán en Las Llanas. «Me gustaría contar con todos porque es un partido oficial. Lo que es increíble es que nosotros juguemos un partido oficial el martes y la final del Mundial sea el domingo anterior».

El entrenador del Athletic se ha mostrado además satisfecho por el rendimiento de sus jugadores. «Apenas hemos parado. Las sensaciones han sido buenas ante un equipo como el Valladolid que juega y que te exige. Estamos contentos con la prueba», ha resumido Valverde.