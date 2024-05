Valverde, sobre su expulsión: «No debí ser tan vehemente y brusco»

Javier Ortiz de Lazcano Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Sábado, 4 de mayo 2024, 00:04 | Actualizado 00:19h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

«No me he quedado en el túnel ni nada. He visto el final en el vestuario, Los tres expulsados de cara a la pared castigados», ironizó Ernesto Valverde más calmado tras el malestar volcánico por el penalti en contra de su equipo que le costó la roja. Los tres en torno a un móvil porque en el vestuario del Getafe no hay televisión. «No me gustan que me expulsen. No estoy contento con ello. No tengo ni idea de arbitraje. Para mi no es penalti», indicó.

Valverde hizo acto de contrición. «Tampoco soy un santo. He protestado por el penalti y por las rojas porque veo todo a mi favor». Nunca se le había visto tan irritado con un árbitro como con Gil Manzano. «Estábamos todos calientes. Le he protestado. No debía haber sido tan vehemente. Lo tenía que haber hecho de otra forma». Eso sí, insistió en que para él no era penalti. «Según me ha parecido los brazos de Raúl García no iban tan abiertos para señalar penalti. De todas formas no debía haber sido tan brusco». El entrenador lamentó los errores que propiciaron las dos rojas de su equipo. «Son dos acciones disparatadas», indicó. Valverde mira aún hacia la Champions. «En el mundo del fútbol hay mucha gente fustigándose por lo que ha pasado en otros partidos. Ahora no voy a pensar en que perdimos con el Atlético cuando acabamos de ganar con 9 al Getafe. Era muy importante reencontrarnos con la victoria. Sabíamos que esto iba a ser así porque nadie viene aquí y juega tranquilamente y domina. Hay que pelearlo mucho».