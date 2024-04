Valverde y las pérdidas de tiempo del Granada: «Cada uno hace su partido»

El Granada perdió tiempo en San Mamés desde que se adelantó. Los rojiblancos se quejaron al árbitro de forma encendida, pero en la sala de prensa optaron por pasar página. Ernesto Valverde lo explicó de forma clara. «Cuando un portero pierde tiempo en el minuto 20 nadie sabe si va a ser a su favor o en contra. A mi no me importan que pierdan tiempo en el primer tiempo porque si remontamos, mejor para nosotros que haya perdido tiempo. Al fin y al cabo, cada uno hace su partido».

El entrenador vio una amarilla en la segunda parte. Explicó que llegó porque pidió una falta que Iglesias Villanueva no apreció. Los dos hablaron de forma sosegada en la banda hasta que el gallego le mostró la amarilla. «No tengo nada que decir del arbitraje», se escabulló cuando este periódico le preguntó por lo sucedido.

Nico Williams pidió un penalti que no le señaló. En la sala de Prensa se mostró contemporizador. «Los árbitros hacen su trabajo. No ha salido bien, pero nos centramos en jugar y no hablamos de eso», esquivó.

«Frustrados»

El Athletic sólo ha sumado dos puntos en los últimos tres partidos, un lastre en su carrera por la Liga de Campeones. «Nos vamos un poco frustrados porque jugamos en casa y queríamos ganar. Lo hemos intentado de todas las maneras y ellos después de adelantarse han defendido bien. Nos costaba generar. Veíamos que si enganchábamos una jugada el gol estaba cerca, pero el Granada ha estado bien y a nosotros nos ha faltado algo de claridad para decidir bien la jugada porque podíamos haber tenido alguna ocasión más clara. No es la primera vez que nos ocurre. Me hubiera gustado tener alguna ocasión más clara. Ha sido un partido intenso», resumió el entrenador.

Valverde tiene claro que a su equipo le sobró precipitación, aunque recordó que esa ha sido su apuesta durante el curso y le ha ido de perlas.«Somos ese tipo de equipo. Lo que unas veces es virtud otras veces se puede convertir en defecto si no tienes pausa para decidir bien. Gracias a lo que empujamos hemos conseguido remontar partidos, dominar y someter. También tiene su penalización porque quizá no eres muy fino en determinados momentos, que es algo que sí hemos sido en muchos partidos», reflexionó.